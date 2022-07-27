Музей Цветаевой планируют открыть в Соколе

27.07.2022 [Культура]

Музей Цветаевой планируют открыть в Соколе.

– В 2015 году в Вологде был открыт наш новый филиал – Музей-квартира писателя Василия Ивановича Белова. Примерно в то же самое время передо мной был поставлен вопрос о сохранении квартиры, в которой два года жила Анастасия Ивановна Цветаева – русская писательница и младшая сестра знаменитой поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. Эта квартира расположена в двухэтажном деревянном доме в Соколе, – говорит директор Кирилло-Белозеркого музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Сообщается, что тремя годами позже Кирилло-Белозерский музей-заповедник получил разрешение Министерства культуры Российской Федерации на то, чтобы подготовить объект к включению в свой состав. Пандемия вмешалась в эти планы, притормозив работы, однако сейчас они возобновлены. Музей привел в порядок территорию дома, где жила Анастасия Ивановна, убрали строительный мусор, который там был, расчистили пруд. 

Точной даты открытия пока не сообщается.

Ранее NewsVo рассказывал, что двухэтажный деревянный дом на улице Фрунзе, 8 в Соколе относится к началу XX века и архитектурной ценности не представляет. Однако достоверно известно: в квартире на втором этаже именно этого дома жила и работала над своими произведениями сестра поэтессы Марины Цветаевой – Анастасия. В Сокол она приехала в 1947 году к своему сыну, инженеру-архитектору Андрею Тухачеву, после своего первого освобождения из лагеря на Дальнем Востоке. Позднее квартиру на улице Фрунзе посетила и ее племянница – Ариадна Сергеевна Эфрон, она привезла в Печаткино часть архива своей матери Марины Цветаевой. В марте 1949-го года сестра поэтессы была арестована вологодским НКВД.

Читайте также:

Тэги: Цветаева, музей, Кирилло-Белозерский музей

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
Около 30 млн рублей уйдет на торжественное открытие Архангельского моста в Череповце
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе
24-летний молодой человек нырнул в реку Тошня и получил тяжелую травму спинного мозга
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту

Похожие новости

Цветаевский костёр проходит в Вологодской области этой осенью

25 сентября поклонники поэтессы Марины Цветаевой соберутся в Соколе, а 27 сентября - в Вологде

1547
0

В Вологде пройдет мастерская-базар в поддержку Цветаевского дома

18 марта в ней примут участие поэты, прозаики, художники и музыканты

1967
0

В Вологде и Соколе состоится встреча поклонников творчества сестер Цветаевых

Встреча пройдет в рамках культурно-просветительской акции "Второй Цветаевский костёр на Вологодской земле"

1898
0

Вологжан приглашают на субботник у Цветаевского дома в Соколе

18 июня волонтеры собираются привести в порядок территорию возле дома, в котором в середине прошлого века жила писательница Анастасия Цветаева, сестра известной поэтессы

1932
1

Квартиру в Соколе, где жила Анастасия Цветаева, признали памятником истории и культуры

Квартира расположена в двухэтажном деревянном доме на улице Фрунзе, в городском микрорайоне Печаткино

3493
0

В Вологде и Соколе пройдут "цветаевские костры"

У любителей творчества сестер Цветаевых будет возможность высказаться и узнать об обстоятельствах пребывания в нашем крае Анастасии Цветаевой, Ариадны Эфрон, а также увидеть дом, в котором они жили

2107
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде подросток сломал нос полицейскому во время задержания
В Вытегре после жалоб жителей, решили убрать надгробную плиту с улицы города
У жителя Череповца приставы списали все деньги, полученные им за участие в спецоперации
Дату открытия Архангельского моста в Череповце могут перенести
Музей Цветаевой планируют открыть в Соколе
В Череповце в Зашекснинском районе перевернулся «Фольксваген Жук»
Российские киностудии не могут снимать фильмы без импортного оборудования
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1303
0
27.07.2022 [БлогоVO]

Новые, белые, наши! 18 автобусов уже на следующей неделе прибудут в Вологду

60
0
25.07.2022 [Обзор Прессы]

Михаил Шаромазов: об иностранных туристах, новых филиалах и критике посетителей

599
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика