Музей Цветаевой планируют открыть в Соколе.

– В 2015 году в Вологде был открыт наш новый филиал – Музей-квартира писателя Василия Ивановича Белова. Примерно в то же самое время передо мной был поставлен вопрос о сохранении квартиры, в которой два года жила Анастасия Ивановна Цветаева – русская писательница и младшая сестра знаменитой поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. Эта квартира расположена в двухэтажном деревянном доме в Соколе, – говорит директор Кирилло-Белозеркого музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Сообщается, что тремя годами позже Кирилло-Белозерский музей-заповедник получил разрешение Министерства культуры Российской Федерации на то, чтобы подготовить объект к включению в свой состав. Пандемия вмешалась в эти планы, притормозив работы, однако сейчас они возобновлены. Музей привел в порядок территорию дома, где жила Анастасия Ивановна, убрали строительный мусор, который там был, расчистили пруд.

Точной даты открытия пока не сообщается.

Ранее NewsVo рассказывал, что двухэтажный деревянный дом на улице Фрунзе, 8 в Соколе относится к началу XX века и архитектурной ценности не представляет. Однако достоверно известно: в квартире на втором этаже именно этого дома жила и работала над своими произведениями сестра поэтессы Марины Цветаевой – Анастасия. В Сокол она приехала в 1947 году к своему сыну, инженеру-архитектору Андрею Тухачеву, после своего первого освобождения из лагеря на Дальнем Востоке. Позднее квартиру на улице Фрунзе посетила и ее племянница – Ариадна Сергеевна Эфрон, она привезла в Печаткино часть архива своей матери Марины Цветаевой. В марте 1949-го года сестра поэтессы была арестована вологодским НКВД.