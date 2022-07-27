Археологи выяснили, почему усадьба Засецких в Вологде была такой большой

27.07.2022 [Культура]

Археологи выяснили, почему усадьба Засецких в Вологде была такой большой. Причиной тому – Иван Грозный и его крепость. 

Ранее NewsVo рассказывал, что вологодский предприниматель Герман Якимов уже второй год на свои средства восстанавливает усадебный комплекс самого старого деревянного дома в Вологде – Дома Засецких: дом, флигель, зимники и каретник.

Сейчас археологи проводят раскопки на территории усадьбы. Цель раскопок – сохранение памятника архитектуры «Вологодское городище».

– Раскоп удачно расположен в том же месте, где раньше находился флигель, – рассказал NewsVo руководитель раскопок, Алексей Федоров, директор научно-производственного центра «Артефакт», – Это позволило получить важную информацию для реставраторов, чтобы они могли затем восстановить этот флигель. 

До начала раскопок информации о флигеле было немного. Было известно лишь то, что это было одноэтажное здание, в котором располагалась кухня, где готовили еду, и людская, где жила прислуга.

На основе данных, которые стали известны благодаря раскопкам, составлен примерный план расположения помещений. Например, удалось выяснить, где стояли печи. Флигель находится на уровне горизонта 18-19-го веков. Здесь же нашли керамику и кости животных.

Когда же археологи продолжили раскопки, то выяснилось, что культурного слоя 17-го века на этом участке нет.

– Дело в том, что в 16-м веке на этот участок привозили и складывали глыбы для крепости Ивана Грозного. Они размокали под дождем, а затем трескались из-за перепада температур. И пока здесь лежал известняк, территория была непригодна для ведения хозяйства, – рассказал NewsVo Алексей Федоров.

Археологи предполагают, что эта территория была застроена позже. Именно поэтому территория усадьбы Засецких настолько отличается от территорий других вологодских усадеб. Она достаточно большая и имеет квадратную форму в то время как территории усадеб того времени были меньше и были прямоугольными, узкой стороной они выходили на улицу и уходили в глубь квартала.

На фотографиях раскопа отчетливо виден слой известняка 16-го века. 

– Обычно в тех местах, где люди ведут хозяйственную деятельность, культурные слои бывают перемешаны из-за того, что люди выкапывают ямы или канавы. Но, благодаря тому, что в 17-м веке хозяйственная деятельность здесь не велась, горизонт первой половины 16-го века сохранился целым, что позволит более точно изучить этот слой, – говорит Алексей Федоров.

В ходе раскопок на этом участке археологам удалось найти несколько интересных предметов, например: 

  • Монету 1734 года. Судя по всему, ее использовали в качестве мишени для стрельбы и попали. 
  • Маленький замок. Хотя обычно в то время замки делали большими. 
  • Фрагмент изящной вилки с костяными накладками на рукояти. Вилка считалась дорогим предметом, который использовался только в богатых семьях.
  • Два креста. Один — 18-го века, другой — 16-го-го. Невооруженным взглядом можно отличить, что крест 16-го века проще. Кроме того, это крест вторичной отливки, то есть он сделан с оттиска другого креста. 
  • Фрагмент белокаменной плиты.

– Мы считаем ценной находкой надгробную плиту 16-го века. Подобные плиты вы можете увидеть в Кириллове и в Белозерске, но в Вологде такие находки редки. Судя по всему, плита была вырублена и украшена на месторождении известняка, но лопнула в процессе изготовления. В таком виде ее было не продать, поэтому ее вместе с известняком отправили в Вологду как строительный материал для грозненской крепости, – говорит Алексей Федоров.

Сейчас археологи вышли на глубину 7-го пласта – 140 сантиметров. До завершения раскопок в августе они планируют еще изучить культурный слой 15-го века.

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Тэги: находки, археология, история, археологические раскопки, культура

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