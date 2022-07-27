В Великом Устюге выставили на продажу здание поликлиники

В Великом Устюге выставили на продажу памятник культурного наследия. Это здание поликлиники

Как сообщает GorodVO департамент имущественных отношений Вологодской области приватизирует здание поликлиники, расположенное в Великому Устюге по адресу: улица Водников, дом 38, — а также земельный участок площадью 715 квадратных метров, на котором оно находится.

«Подлежащее приватизации здание является объектом культурного наследия регионального значения «Дом Жигаловых», начало XIX века», — уточняют в департаменте.

Установлена начальная стоимость приватизации – 493 тысячи один рубль (с учётом НДС), где один рубль – это цена поликлиники, а 493 тысячи рублей – цена земли.