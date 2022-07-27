Гринпис: Вологодская область занимает первое место по интенсивности вырубок в стране

27.07.2022 [Общество]

Гринпис проанализировал интенсивность вырубок в различных регионах страны. Данные по итогам 2021 года составлены на основе мониторинга Единой межведомственной информационно-статистической системы. По версии экологов лес рубят в массовом порядке в Центральной и Северо-Западной России.

Так, Вологодская область заняла 1 место в стране по интенсивности вырубок. По итогам прошлого года в регионе вырублено 1,8 кубометров с 1 гектара леса. 

Второе место заняла Ивановская область – 1,6 кубометров с гектара, третье – Костромская область – 1, 4 кубометра.

Тэги: вырубают лес, лесозаготовки

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