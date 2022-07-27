В Вологодской области в последние годы интенсивно снижается рождаемость

Вологодский ЗАГС опубликовал данные о рождаемости за первые шесть месяцев 2022 года.

Управлением ЗАГС Вологодской области зарегистрировано рождение 4635 малышей. Девочек родилось 2208, мальчиков - 2427.

Это меньше, чем за аналогичные периоды прошлых трех лет. В 2019 году в первом полугодии в Вологодской области родились 5705 детей; в 2020 - 5401 ребенок; в 2021 году - 5084 детей.

На фоне снижения рождаемости в регионе растет смертность. Ранее NewsVo писал, что в 2021 году в Вологодской области родились 10418 детей, на 331 малыша (на 3,1%) меньше, чем в 2020 году. В то же время умерли 21100 человек, что больше уровня предыдущего года на 3003 человека, или на 16,6%.

