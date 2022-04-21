Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения

Вологдастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении региона в 2021 году. Демографическая ситуация в области ухудшилась. По предварительной оценке численность постоянного населения Вологодской области на 1 января 2022 года составила 1138,7 тыс. человек.

В 2021 году в Вологодской области родились 10418 детей, на 331 малыша (на 3,1%) меньше, чем в 2020 году. В то же время умерли 21100 человек, что больше уровня предыдущего года на 3003 человека, или на 16,6%.

Повышенный уровень смертности отмечается уже два года подряд.В 2020 году в регионе умерло на 9,4% больше, чем в 2019 году.

Также наращивает темпы естественная убыль населения. Если в 2020 году она составила 7208 человек и превысила уровень предыдущего года на 38,8%. То в прошлом году естественная убыль населения области составила 10682 человека и превысила уровень предыдущего года на 45,4%.

В прошлом году в Вологодской области зарегистрирован 6381 брак и 4966 разводов. На каждую 1000 вновь образованных семей пришлось 778 распавшихся.