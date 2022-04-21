Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения

21.04.2022 [Общество]

Вологдастат опубликовал отчет о социально-экономическом положении региона в 2021 году. Демографическая ситуация в области ухудшилась. По предварительной оценке численность постоянного населения Вологодской области на 1 января 2022 года составила 1138,7 тыс. человек.

В 2021 году в Вологодской области родились 10418 детей, на 331 малыша (на 3,1%) меньше, чем в 2020 году. В то же время умерли 21100 человек, что больше уровня предыдущего года на 3003 человека, или на 16,6%.

Повышенный уровень смертности отмечается уже два года подряд.В 2020 году в регионе умерло на 9,4% больше, чем в 2019 году.

Также наращивает темпы естественная убыль населения. Если в 2020 году она составила 7208 человек и превысила уровень предыдущего года на 38,8%.  То в прошлом году естественная убыль населения области составила 10682 человека и превысила уровень предыдущего года на 45,4%.

В прошлом году в Вологодской области зарегистрирован 6381 брак и 4966 разводов. На каждую 1000 вновь образованных семей пришлось 778 распавшихся.

Тэги: смертность, убыль населения

ТОП НЕДЕЛИ

«Цветы жизни»: в Вологде уменьшили порции питания в детских садах
Водитель китайского паркетника погиб в результате ДТП в Кирилловском районе
В ходе спецоперации в Украине погиб житель Тотьмы Даниил Меньшиков
УФСБ рассекретило данные о налетах немецкой авиации на Вологодскую область в годы ВОВ
По Череповцу ездила Toyota Land Сruiser с госномерами СССР
На дачном участке под Вологдой нашли немецкую противопехотную мину
Вологодская область оказалась в лидерах по судебным делам о дискредитации армии
Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя, Екатерину Шульман и вологодского журналиста Кирилла Кругликова
Жена сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева заработала за прошлый год 712 млн рублей
Самая высокая зарплата в Вологодской области у тех, кто работает в госуправлении, судах и нотариате

Похожие новости

«Коронавирус никуда не делся»

Как изменились данные смертности от различных болезней в Вологодской области за время пандемии, рассказала NewsVo Светлана Пчелинцева, начальник Управления организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения

1498
0

Четверть населения Вологодской области не доживает до 60 лет

В Вологодском Научном центре РАН в рамках подготовки Регионального демографического доклада-2021 выяснили, от чего чаще всего умирают вологжане

1640
0

Смертность в Вологде в 2021 году стала рекордной со времен войны

В Вологде умерло 6000 человек, а родилось 4224 ребенка

3590
0

Смертность в России стала рекордной со времен Великой Отечественной войны

В период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года смертность превысила 2,4 млн человек, а убыль населения приблизилась к 1 млн россиян

2798
0

Смертность в Вологодской области увеличилась на 19%

Таковы данные департамента стратегического планирования Вологодской области

3738
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

241 человек выздоровел, семь умерли

1038
0

18% семей с детьми в Вологодской области относятся к категории малоимущих

72 272 ребёнка в регионе живут в семьях, нуждающихся в соцподдержке. В 2014 году таких детей было всего 2 804

1822
0

В Вологодской области за первое полугодие 2021 года умерло почти в два раза больше людей, чем родилось

За шесть месяцев в регионе были зарегистрированы 9 584 смертей и 5 084 рождений

6872
0

На Козицинском кладбище в Вологде не хватает стандартных мест

В городской администрации заявили, что средства на реконструкцию кладбища уже выделены, чиновники ищут подрядчика

8153
0

Ожидание/реальность: какова реальная статистика смертности от коронавируса в Вологодской области?

NewsVo проанализировал данные об избыточной смертности, данные Росстата и ЗАГСов

6096
0

В 2020 году смертность в России выросла на 18%

Число умерших с коронавирусом за время пандемии превысило 162 тыс. человек

 

880
0

В Вологодской области на каждые три брака приходится по два развода

А показаетли смертности стали превышать рождаемость на 26,2%.

3280
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Предпроектные работы по строительству Флотского моста в Вологде могут затянуться
Вологодская область вымирает: Вологдастат зафиксировал рекордную убыль населения
В Шексне после драки в школе ученику начальных классов пришлось оказывать медицинскую помощь
В Белозерске трое мужчине не поделили одну женщину
Баскетболистки «Чевакаты» одержали победу в первом матче борьбы за 5 место Суперлиги 1
Жителя Череповца обманули на 60 тысяч рублей при покупке запчасти для трактора
В Бабаевском районе будут судить мастера, по вине которого электросварщика придавило строительными лесами
 
14.04.2022 [Происшествия]

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

1266
0
20.04.2022 [БлогоVO]

Ледоход на реке Вожеге. Бекетовская. 19 апреля 2022 года

234
0
18.04.2022 [Обзор Прессы]

Легенды и копари

784
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика