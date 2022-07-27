«Вологда-Чеваката» узнала соперников по групповому этапу Кубка России по баскетбол

27.07.2022 [Спорт]

В Москве прошла жеребьевка предварительного раунда Кубка России по баскетболу, который теперь носит имя заслуженного тренера СССР и РФ Давида Берлина. Всего в розыгрыше Кубка примут участие 26 команд, 14 из них начнут турнир с группового этапа, останые присоединятся уже на стадии 1/8 финала.

«Вологда-Чеваката» на предварительном этапе в группе «Г» сыграет со «Спартаком» из Санкт-Петербурга и московской «Руной». Матчи пройдут с 22 по 24 сентября. Всего будет четыре группы, в двух из них выступят по четыре команды и в двух, в том числе где играют вологжанки, по три.

Чтобы пробиться в основную сетку плей-офф нужно сначала занять первое место в своей группе. А затем, четыре лучших команды между собой сыграют два матча 29–30 сентября, и две лучших команды этого мини турнира отправятся в 1/8 финала.

Помочь «пчелам» справиться со столь сложной задачей может и центровая Екатерина Терехова, которая продлила контракт с «Вологдой-Чевакатой» ещё на один сезон. Который станет уже третьим для нее в «желто-фиолетовой» форме.

В прошлом сезоне за вологодскую команду Екатерина провела 48 игр, в 47 из них выходила на площадку в стартовом составе. За 22 с половиной минуты она набирала по 7,3 очков, 8,5 подборов в среднем за игру.

Тэги: баскетбол

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