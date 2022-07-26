Публичная лекция «Знакомьтесь, Содема!» пройдет в Вологде 28 июля

Публичная лекция «Знакомьтесь, Содема!» пройдет 28 июля в Вологодском музее-заповеднике.

Это будет первая лекция, которая откроет целый цикл познавательных мероприятий, которые будут проходить в пространстве выставки «Малая река большого города» до ноября этого года.

Заведующая отделом природы музея-заповедника Елена Дробышева расскажет о физико-географических особенностях знакомой каждому горожанину, но малоизученной реки - Золотухи/Содемы.

– Посетив лекцию, вы узнаете: откуда и куда течет Содема; какое у нее русло и берега; каковы глубины этой реки; где река берет воду и почему она не замерзает зимой; что означает название реки и почему их у нее два; почему река считается в данный момент одной из самых загрязненных в Вологодской области, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что музейный проект «Малая река большого города» реализуется на средства гранта компании «Северсталь».

Лекция пройдет 28 июля с 16:00 до 17:00 в пространстве выставки «Малая река большого города» отдела природы Вологодского музея-заповедника.

Вход на лекцию свободный.

Возрастные ограничения: (12+).

