Публичная лекция «Знакомьтесь, Содема!» пройдет в Вологде 28 июля

26.07.2022 [Культура]

Публичная лекция «Знакомьтесь, Содема!» пройдет 28 июля в Вологодском музее-заповеднике.

Это будет первая лекция, которая откроет целый цикл познавательных мероприятий, которые будут проходить в пространстве выставки «Малая река большого города» до ноября этого года.

Заведующая отделом природы музея-заповедника Елена Дробышева расскажет о физико-географических особенностях знакомой каждому горожанину, но малоизученной реки - Золотухи/Содемы.

– Посетив лекцию, вы узнаете: откуда и куда течет Содема; какое у нее русло и берега; каковы глубины этой реки; где река берет воду и почему она не замерзает зимой; что означает название реки и почему их у нее два; почему река считается в данный момент одной из самых загрязненных в Вологодской области, – говорится в анонсе мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что музейный проект «Малая река большого города» реализуется на средства гранта компании «Северсталь».

Лекция пройдет 28 июля с 16:00 до 17:00 в пространстве выставки «Малая река большого города» отдела природы Вологодского музея-заповедника.

Вход на лекцию свободный.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: лекция, Золотуха

ТОП НЕДЕЛИ

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Вологодском районе 24 июля
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
В Вологодском районе смерч сорвал крыши нескольких гаражей и повредил кровлю дома
68-летний водитель УАЗа погиб в ДТП в Харовском районе Вологодской области
В Вологде ночью насмерть разбился мотоциклист
Вологодские производители пеллет не спешат брать госзаказы даже в условиях европейских санкций
В Череповце мужчина без штанов бросался на машины на Северном мосту
Список иноагентов пополнили Максим Кац и Татьяна Лазарева
В Вологде женщина-водитель пострадала в ДТП рядом с кладбищем на Пошехонском шоссе

Похожие новости

«Вологодчина до и после динозавров»: встреча с геологом Валерием Чернышовым пройдет в Вологде 21 июля

Преподаватель ВоГУ и популяризатор науки расскажет об особенностях геологических эпох, о вымерших представителях животного и растительного мира Вологодской области 

640
0

Лекция «Зачем изучать литературу?» пройдет в Вологде 20 июля

Прочтет ее Сергей Юрьевич Баранов, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой литературы филологического факультета ВоГУ

855
0

Лекция социолога на тему «Больница в пространстве города» пройдет в Вологде 8 июля

После лекции состоится дискуссия на тему пространства больниц в городской среде

698
0

Лекция «Деревянные дома: вчера, сегодня, завтра» пройдет в Вологде 6 июля

Прочтет лекцию экскурсовод Екатерина Хоботова

784
0

Познавательный завтрак с антропологом Еленой Судариковой пройдет в Вологде 2 июля

Вход свободный. Количество мест ограничено

1049
0

Лекция о садово-парковом искусстве пройдет в усадьбе Брянчаниновых 26 июня

Мероприятие пройдет в рамках цикла лекций о дворянской культуре «Культура и традиции русского дворянства»

982
0

Научно-популярная лекция «О генетике с генетиком» пройдет в Вологде 28 июня

Прочтет ее вологодский ученый, биолог Дмитрий Кривошеев

1128
0

Лекцию о наивном искусстве прочтет культуролог Людмила Якушева 15 июня

Мероприятие пройдет в Арт-галерее «Наш XXI век» на Воркутинской в Вологде

714
0

Популяризатор науки Станислав Дробышевский прочтет открытую лекцию в Вологде 5 июня

Он расскажет про альтернативные пути развития разума. Количество мест ограничено

994
0

Встреча «Русская эмиграция в 1920-х: потомки и наследники» пройдет в Вологде 23 апреля

Мероприятие проводится в рамках проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

1813
0

Лекция «Особенности традиционного костюма западных регионов Вологодской области» пройдет в Вологде 16 апреля

Проведет ее хранитель коллекции тканей и кружева Вологодского музея-заповедника – Надежда Кутекина

1190
0

Лекция «Участие волонтеров в работах по сохранению объектов культурного наследия» пройдет в Вологде 14 апреля

Вход свободный. Необходима предварительная запись

1159
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пенсионера из Вологды будут судить за покушение на убийство жены
«Бронзу» и «серебро» завоевали череповчане на Первенстве России по стрельбе из малокалиберного оружия
Упаковку для молочной продукции будут поставлять в Вологду из Китая
Житель Вологды украл колпаки с шести машин для перепродажи
Публичная лекция «Знакомьтесь, Содема!» пройдет в Вологде 28 июля
Началась реставрация деревянного храма 17-го века в селе Нелазское
Олег Кувшинников: попадание в санкционный список для меня не стало неожиданностью
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

1242
0
25.07.2022 [БлогоVO]

«Вся трава у нас была съедена!». Воспоминания Беззаботновой Лены Анатольевны, 1939 г. р., г. Череповец

500
0
25.07.2022 [Обзор Прессы]

Михаил Шаромазов: об иностранных туристах, новых филиалах и критике посетителей

479
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика