Началась реставрация деревянного храма 17-го века в селе Нелазское Череповецкого района Вологодской области.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2019 году Минкульт включил Успенскую церковь, построенную в 1694 году, в перечень 100 наиболее ценных памятников.

– Работы будут вестись на протяжении трех лет ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», являющимся подведомственным учреждением Минкультуры, за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость ремонтно-реставрационных работ составляет более 67 млн. рублей, — рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия области Елена Кукушкина.

Деревянная церковь Успения была построена более 300 лет назад – в 1694 году и ранее входила в состав Нелазского ансамбля, который по описи 1854 года также включал каменную церковь во имя Архистратига Михаила, каменную колокольню, деревянные часовню и кельи, а также амбар для хранения сборного хлеба.

– Проектные решения не предусматривают восстановление первоначального облика памятника архитектуры. На основании историко-архивных и библиографических исследований, инженерно-технических исследований, архитектурных обмерных чертежей, шурфов и зондажей предлагается выполнить комплексную реставрацию объекта культурного наследия на «оптимальную» дату, а именно конец XIX — начало XX века, то есть с сохранением ряда наслоений и элементов различных строительных периодов. Именно на эти даты сложился художественный образ памятника, так хорошо нам знакомый – «Нелазская церковь кажется сказочным парусным кораблем, по какому-то волшебству занесенным в эти поля, да так и застрявшим», – говорит Даниил Русанов, директор «Вологдареставрации».

Планируется усилить фундамент храма, устроить гидроизоляцию, заменить сгнившие бревна сруба, перекрытия и балки, заменить сгнившие чердачные перекрытия и стропильную систему галереи, частично заменить стоечно-балочный каркас галереи, настил пола, элементы конструктива лестниц, заменить кровельное покрытие, отреставрировать медное покрытие крестов и яблок главок, организовать водосток и провести другие работы.

При проведении химико-технологического исследования был установлен цвет архитектурных элементов памятника. Как показало исследование, на обшивке церкви и на срубе сохранились остатки белой краски с оттенком (на срубе белой известковой краски), сообщает «Вологдареставрация».

