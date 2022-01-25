В Череповецком районе отреставрируют 300-летнюю деревянную церковь

25.01.2022 [Культура]

Сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия области дали старт ремонтно-реставрационным работам «Церкви Успения» в селе Нелазское Череповецкого района. В 2019 году Минкульт включил Успенскую церковь, построенную в 1694 году, в перечень 100 наиболее ценных памятников.  

«Работы будут вестись на протяжении трех лет ФГУП „Центральные научно-реставрационные проектные мастерские“, являющимся подведомственным учреждением Минкультуры, за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость ремонтно-реставрационных работ составляет более 67 млн. рублей. После заключения государственного контракта подрядная организация приступит к проведению подготовительных мероприятий», — рассказала председатель комитета по охране объектов культурного наследия области Елена Кукушкина.

Основной объем церкви представляет собой четверик, увенчанный крещатой бочкой с пятиглавием. Главы выполнены в стиле XVIII века. Кровли, бочки, главки покрыты оцинкованною сталью с полимерным покрытием зелёного цвета в 2009 году. Успенская церковь имеет редко встречающийся 24-гранный потолок прямоугольной формы в основном и алтарном помещениях.

За свою историю существования храм неоднократно подновлялся, однако сохранил подлинность и первоначальный вид отдельных конструктивных элементов, а также общую композицию.

«Проектные решения не предусматривают восстановление первоначального облика памятника архитектуры. Предлагается выполнить комплексную реставрацию объекта культурного наследия на „оптимальную“ дату, а именно на конец XIX — начало XX века, то есть с сохранением ряда наслоений и элементов различных строительных периодов, — пояснил директор АУК ВО „Вологдареставрация“ Даниил Русанов. — Именно на эти даты сложился художественный образ памятника».

По его словам, «Нелазская церковь кажется сказочным парусным кораблем, по какому-то волшебству занесенным в эти поля, да так и застрявшим».

Реставрационные работы включают усиление фундамента храма, замену сгнивших участков бревен сруба и перекрытий, а также балок перекрытий на аналогичный материал методом «лифтинга», частичную замену балок каркаса, восстановление загнивших участков чердачного перекрытия и стропильной системы, настила пола, замену кровли и т. д.

При проведении химико-технологического исследования был установлен цвет архитектурных элементов памятника. Как показало исследование, на обшивке церкви и на срубе сохранились остатки белой краски. На резном портале западной стены храма сохранилась монументальная живопись, реставрацию которой также предлагается осуществить в будущем.

Тэги: церковь, реставрация, памятник

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