Олег Кувшинников: попадание в санкционный список для меня не стало неожиданностью

Губернатор Вологодской области прокомментировал свое попадание в санкционный список Великобритании.

Ранее NewsVo писал, что Британия расширила список санкций против России на 42 пункта и внесла туда глав регионов. Под санкции попали 38 руководителей российских регионов, в том числе, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Он прокомментировал ситуацию, сказав, что для него не стало неожиданностью попасть под санкции. Губернатор отметил, что у него нет недвижимости за рубежом, счетов, все его дети живут в России, на отдых заграницу он тоже не ездит, поэтому никаких последствий ни для него, ни для его семьи санкции не несут.