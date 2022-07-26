Житель Вологды облил собутыльника бензином, поджёг и ударил ножом

31-летний житель Вологды подозревается в покушении на убийство с особой жестокостью, истязании с применением пытки и угрозе убийством. Возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, 23.07.2022 в своей квартире в Станционном переулке г. Вологды 31-летний мужчина распивал спиртное с бывшей супругой и приятелем. В ходе возникшей ссоры хозяин облил гостя бензином из хранившейся пилы и поджег, а также ударил ножом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Пламя потушили очевидцы. 42-летнего пострадавшего с ожогами и ранением доставили в реанимацию. Выяснилось также, что подозреваемый угрожал расправой 30-летней бывшей супруге. Женщина рассказала, что бывший муж систематически её бил.

Мужчину задержали и заключили под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства деяния. Расследование продолжается.