Алина Замараева и Кристина Корд подписали новые контракты с баскетбольный клубом «Вологда-Чеваката»

26.07.2022 [Спорт]

Алина Замараева и Кристина Корд подписали новые контракты с баскетбольный клубом «Вологда-Чеваката».

Для Алины Замараевой предстоящий сезон будет уже 15-м в состава вологодской команды. Эта защитница прошла путь от команды Детско-юношеской баскетбольной лиги, играла за «Чевакату» в Премьер-лиге, стала чемпионкой Суперлиги-2, а в составе молодежной сборной — серебряным призером Первенства Европы.

В прошедшем сезоне за «пчел» Алина отыграла в 33 матчах, в 23 из них выходила на площадку в стартовом составе. Почти за 24 минуты она набирала по 10,3 очков, 3,3 подборов, 2,5 результативных передач, 1,2 перехватов в среднем за игру.

Также «Вологда-Чеваката» подписала контракт с Кристиной Корд. Минувший сезон 20-летная нападающая провела в клубе Премьер-лиги, «Спарта& K» из Видного. Отыграла в 26 матчах и почти за 9 минут набирала по 3 очка, 1,3 подборов в среднем за игру. В составе молодежной команды в первой Суперлиге провела 11 игр и чуть более чем за 20 минут набирала по 5,1 очков, 2,7 подборов, 1,7 результативных передач в среднем за игру.

Тэги: баскетбол

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