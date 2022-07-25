Любителей кошек приглашают на встречу КотоФан-Клуба в Вологде 28 июля

25.07.2022 [Общество]

Любителей кошек приглашают на встречу КотоФан-Клуба, которая пройдет 28 июля в ветеринарном пункте Общества защиты животных «Велес» в Вологде.

– Здесь можно будет познакомиться с кошками, погладить их и поиграть с ними, попить чаю со сладостями и получить консультацию о содержании животных, взять фирменные буклеты и газеты. Будет работать благотворительная ярмарка, – сообщает медиацентр «Добрая Вологда».

На встрече будут представлены уже социализированные коты и кошки, которые легко идут на контакт с людьми. 

– Мы будем очень рады, если кто-то захочет забрать полюбившегося пушистика с собой. Мы отдадим животное бесплатно, но только по договору об ответственном содержании, – поясняет руководитель ОЗЖ «Велес» Ольга Клюквина.

Встреча пройдет 28 июля с 18:30 до 20:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 27.

Вход свободный. Поощряются благотворительные взносы в виде кормов, амуниции, лекарств для животных, а также финансовая помощь. Все пожертвования будут направлены на помощь бездомным животным.

Количество мест на встрече ограничено. Записаться на котовстречу можно по телефону 8-981-505-86-13. 

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: кошки, защита животных, благотворительность, бездомные животные

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