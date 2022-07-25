Московские архитекторы посетили уникальную стройку в Соколе

В городе бумажников возводят первые в России многоэтажные дома из панелей CLT.

22 июля слушатели курса «Современная деревянная архитектура» Московской архитектурной школы МАРШ посетили с обзорной экскурсией завод Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») Sokol CLT и строительную площадку первых в России многоэтажных домов из CLT-панелей в г. Сокол Вологодской области. Участники выездного мероприятия и строители обсудили особенности строительства зданий из современных деревянных конструкций, а также особенности использования перекрестно-клееной древесины в новых архитектурных решениях.

Обучение по программе «Современная деревянная архитектура» в школе МАРШ стартовало 1 июня 2022 года. В Сокол прибыли 8 молодых архитекторов, которые благодаря гранту Segezha Group получили возможность пройти бесплатное обучение. Все они лауреаты конкурса на лучший эскиз общественного здания или жилого дома с использованием CLT-конструкций. Интенсив направлен на изучение и освоение возможностей дерева в современной архитектуре.

Обучение в МАРШ проводится третий год подряд. В предыдущие два года студентами были разработаны архитектурные концепции для многоквартирных жилых домов для будущего «Экоквартала» в г. Череповце. В новом сезоне студенты фокусируются на разработке проектных предложений по объектам социальной инфраструктуры для малых городов и сельских поселений.

«Новый материал даёт возможность создавать совершенно разные формы на основе оптимизированной структуры. Опираясь на уникальную технологию CLT, мы можем не ограничивать себя в архитектурной концепции при реализации проектов строительства из древесины», — отметил руководитель интенсива МАРШ, преподаватель МАРХИ и РАНХиГС архитектор-дизайнер Владимир Кузьмин.

Строительство двух пилотных четырехэтажных жилых домов из CLT-панелей на 64 квартиры находится в завершающей стадии. Обустройство фундамента началось в конце зимы, стены возвели за три месяца, на осень уже запланированы новоселья. Сейчас ведется внутренняя отделка, начинается облицовка фасада. Общая площадь жилых помещений составит 3540 м². Высота строений — 15 м. Общая площадь одного дома — 2 297 м². В каждом доме — около 1,5 тыс. деталей CLT.