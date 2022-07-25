В Соколе 25-летнего мужчину осудили за серию разбойных нападений на магазины

25.07.2022 [Общество]

В Соколе суд вынес приговор 25-летнему мужчине, признанному виновным в серии разбойных нападений на магазины.

Как NewsVO сообщал ранее, в одном из случаев потерпевшая рассказала, что в магазин зашёл мужчина и, угрожая ножом, похитил из кассы 40 тысяч рублей. Подозреваемого — жителя Пензенской области — задержали.

Он рассказал, что приехал в Сокол на заработки и пошёл на преступление из-за трудного финансового положения. Полицейские установили причастность мужчины ещё к двум разбойным нападениям.

«По данным следствия, мужчина 1996 г. р. совершил три вооруженных разбойных нападения в различных магазинах г. Сокола. Он дожидался, пока из торговой точки выйдут посетители, а потом под угрозой ножа требовал продавцов отдать ему выручку из кассы. Чтобы оставаться неузнанным, на лицо он натягивал шапку, в которой заранее сделал прорези для глаз», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Подозреваемый также признался, что собирался покинуть Вологодскую область и даже купил билет на поезд, но не успел. Общая сумма ущерба от его действий составила около 120 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 4,5 годам колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: разбой, нападение с ножом, уголовное дело, суд, приговор
Видео пресс-службы областного УМВД

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