В Соколе задержали подозреваемого в серии разбойных нападений на магазины

29.12.2021 [Происшествия]

В Соколе полицейские задержали 25-летнего жителя Пензенской области, подозреваемого в серии разбойных нападений на продавцов торговых точек.

В одном из случаев потерпевшая рассказала, что в магазин зашёл мужчина, который, угрожая ножом, похитил деньги из кассы. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

«В беседе с оперативниками мужчина рассказал, что приехал в Сокол на заработки. Со слов злоумышленника, на преступление он пошел из-за трудного финансового положения», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Полицейские установили причастность подозреваемого ещё к двум аналогичным преступлениям. Общая сумма ущерба от действий мужчины составила 94 тысячи рублей.

Задержанный признался оперативникам, что хотел покинуть Вологодскую область и уже купил билет на поезд, но не успел.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Ранее NewsVO сообщал, что жителю Великого Устюга также грозит до 10 лет лишения свободы за серию разбоев.

Тэги: разбой, нападение с ножом, уголовное дело
Фото пресс-службы областного УМВД

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