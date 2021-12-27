Жителю Великого Устюга грозит до 10 лет лишения свободы за серию разбоев

27.12.2021 [Происшествия]

В Великом Устюге завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в серии разбойных нападений.

«В дежурную часть ОМВД России по Великоустюгскому району поступило несколько сообщений о разбойных нападениях на продавцов торговых точек на улицах Атласова и Васендина. Во всех случаях неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, забирал из кассы выручку, а также похищал алкогольную и табачную продукцию. Ущерб составил порядка 60 тысяч рублей. Во время нападения лицо неизвестного было скрыто маской и капюшоном», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Личность подозреваемого установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Молодого человека задержали, когда он ехал с друзьями в машине. Во время обыска в его квартире полицейские нашли часть украденных денег, одежду и нож.

Дело направлено в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа.

Тэги: разбой, нападение с ножом, уголовное дело
Видео пресс-службы областного УМВД

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