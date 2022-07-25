Маршруты для самостоятельного путешествия на автомобиле разработаны в Вологодской области

25.07.2022 [Культура]

Знаете ли вы, что в Вологодской области разработаны маршруты для самостоятельных путешествий по региону на автомобилях, которыми бесплатно могут воспользоваться все желающие? Готовясь к поездке, вы можете заранее скачать аудиогиды, карту и следовать от одной достопримечательности к другой в удобном для вас темпе.

– Вологодская область – край насыщенный историей, живописной природой, шедеврами русского зодчества и, соответственно, интересными туристическими программами, – рассказывает сайт «Культура в Вологодской области»

Маршруты проходят через достопримечательности населенных пунктов, которые встречаются по пути: усадьбы, древние храмы, музеи, монастыри, а также природные и геологические памятники.

1. «Горячее сердце Русского Севера» – Вологда – Белозерск – Устюжна – Череповец, 450 км.

Описание маршрута и аудиогид вы можете найти по ссылке. Более короткий вариант этого маршрута – Череповец-Устюжна-Белозерск, 296 км – предлагает Национальный туристический портал Travel.Russia.

2. «В гости к Дедушке Морозу» – Вологда – Тотьма – Великий Устюг, 460 км.

Описание маршрута и аудиогид вы можете найти по ссылке.

3. «От Вологды до Онеги» – Вологда – Устье – Кириллов – Липин Бор – Белозерск – Вытегра, 360 км.

Описание маршрута и аудиогид по ссылке.

4. «Серебряное кольцо: этнотур по Русскому Северу»  – Вологда – Покровское – Тотьма – Ферапонтово – Кириллов, 650 км.

Описание и карта по ссылке.

Если вы планируете посещение музеев или учреждений, упомянутых в этих маршрутах, то перед выездом заранее ознакомьтесь с графиком их работы.

Больше маршрутов и бесплатных аудиогидов вы сможете найти на сайте Туристско-информационного центра Вологодской области.

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Тэги: Туризм, путешествие, автомобиль

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