Советы «СОГАЗ-Мед» для молодых родителей

У вас родился долгожданный ребенок! Страховая компания «СОГАЗ-Мед» поздравляет вас с этим радостным событием и напоминает, что вместе с трепетным отношением к малышу у родителей появляются и новые ответственные обязанности. Следует обязательно оформить все сопутствующие документы и обеспечить надлежащий уход за младенцем, ведь в первый год жизни ему необходимо постоянное медицинское наблюдение.

Специалисты «СОГАЗ-Мед» отвечают на самые популярные вопросы, которые возникают у молодых родителей в этот волнительный период.

Какие документы необходимо получить после рождения ребенка?

Собрать документы молодым родителям помогут еще в роддоме: при выписке отдадут справку о рождении, родовый сертификат, выписной эпикриз.

Молодым родителям следует помнить, что среди документов малыша есть четыре самых важных и обязательных к получению в первые недели его жизни – ведь без них будет невозможно получить другие документы, которые понадобятся ребенку и родителям в дальнейшем.

К ним относятся:

1. Свидетельство о рождении.

Оно является главным документом человека до достижения им возраста 14 лет, удостоверяет его личность, дату и место рождения, дает сведения о родителях и гражданстве.

Для его получения следует обратиться в органы ЗАГС или МФЦ в течение месяца со дня рождения малыша и обязательно взять с собой:

- справку о рождении;

- документы, удостоверяющие личность родителей (паспорта);

- свидетельство о браке.

2. СНИЛС.

Уведомление о присвоении страхового номера индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования выдается один раз в жизни. Пенсионный фонд будет по этому номеру в дальнейшем отслеживать страховые взносы застрахованных и вести их учет, по нему же человеку будут оказываться государственные и муниципальные услуги. Детям, которые появились на свет после 15 июля 2020 г., СНИЛС присваивается автоматически – это очень удобно, поскольку избавит родителей от лишних действий: достаточно лишь получить свидетельство о рождении и загрузить его копию на портал «Госуслуги».

3. Регистрация по месту жительства (форма № 8).

Это знакомая всем так называемая «прописка». Если не зарегистрировать ребенка по месту жительства в течение 3 месяцев со дня его рождения, полагается штраф от 2 до 5 тыс. руб., поэтому стоит уделить этому документу особое внимание. Вместе с паспортами родителей и свидетельством о рождении ребенка следует посетить МФЦ, либо же дистанционно подать заявление на портале «Госуслуги».

4. Полис обязательного медицинского страхования (ОМС)

Полис ОМС – это документ, который дает право ребенку бесплатно получать все основные виды медицинской помощи в медорганизациях, работающих в системе ОМС. Оформить полис ОМС можно в страховой компании «СОГАЗ-Мед», посетив офис компании или оставив заявку на сайте sogaz-med.ru.

Для оформления полиса ОМС на ребенка понадобятся следующие документы:

- свидетельство о рождении;

- СНИЛС ребенка (при наличии);

- документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка.

Новорожденный ребенок со дня рождения и до истечения 30 дней со дня государственной регистрации рождения может получать всю необходимую медицинскую помощь по полису ОМС мамы или другого законного представителя.

Каких врачей необходимо посетить ребенку до 3 лет?

В целях профилактики развития детских заболеваний в системе ОМС существует программа диспансеризации несовершеннолетних граждан, которая включает регулярные профилактические осмотры и обследования маленьких пациентов до их совершеннолетия.

Перечень обследований и специалистов включает:

Детям от 0 до 3 лет:

— в 1 месяц проводятся УЗИ органов брюшной полости, почек и тазобедренных суставов, эхокардиография, нейросонография, аудиологический скрининг, производятся осмотры педиатром, неврологом, детским хирургом, офтальмологом, детским стоматологом.

— в 2 месяца проводятся общие анализы крови и мочи, осмотр педиатром;

— в 3 месяца малыша осматривают педиатр и травматолог-ортопед, проводится аудиологический скрининг;

— с 4 до 11 месяцев осмотр педиатром;

— в возрасте 1 года необходимо пройти осмотры педиатра, невролога, детского хирурга, оториноларинголога и травматолога-ортопеда, а также провести общий анализ крови и мочи, электрокардиография;

— в 2 года осмотр педиатром, детским психиатром и детским стоматологом;

— в 3 года общий список специалистов включает осмотры: педиатром, неврологом, детским хирургом, детским стоматологом, офтальмологом, оториноларингологом, акушер-гинекологом (для девочек), детским урологом-андрологом (для мальчиков).

Компания «СОГАЗ-Мед» напоминает: если вы столкнулись с нарушением в медицинских организациях прав вас и ваших детей на получение медицинской помощи по полису ОМС, обращайтесь в администрацию медицинской организации или к страховому представителю «СОГАЗ-Мед».

Какие прививки следует сделать ребенку? Есть ли противопоказания?

Вакцинация – это мера профилактики, при которой в организм человека вводят ослабленные инфекционные агенты (вирусы, бактерии) или их части для выработки иммунитета. Она создает активный искусственный иммунитет, который эффективно действует при встрече организма с инфекционным возбудителем и не позволяет заболеть совсем, либо помогает переболеть в более легкой форме.

Вакцинацию можно проводить практически всем детям. Возможность ее проведения определяется врачом-педиатром, который обязательно осматривает каждого ребенка перед введением прививки.

Если не прививать ребенка, у него значительно повышается риск заражения инфекционными заболеваниями, а также риск течения этих заболеваний с осложнениями. Кроме того, в зависимости от ситуации по состоянию заболеваний в регионе, в котором вы проживаете, ребенок без прививок может быть не допущен администрацией образовательной организации в детский коллектив или выведен из него до стабилизации ситуации. Подробнее с календарем прививок можно ознакомиться на сайте sogaz-med.ru.

Противопоказания к проведению профилактических прививок:

— неблагоприятная реакция на предыдущее введение вакцины (сильная побочная реакция

или осложнения);

— врожденные иммунодефицитные состояния, злокачественные новообразования и снижение функций иммунной системы под действием лекарств;

— низкий вес ребенка при рождении (меньше 2 кг) при проведении БЦЖ;

— при прогрессирующих болезнях нервной системы и наличии судорожного синдрома в прошлом

при проведении АКДС;

— вакцины против кори, паротита, а также краснухи нельзя вводить при аллергии на антибиотики аминогликозидной группы, а также при аллергии на яичный белок;

— вакцинация от гепатита В противопоказана при аллергии на пекарские дрожжи;

— при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях прививки проводятся через 2-4 недели после выздоровления или в период ремиссии;

— при нетяжелых ОРВИ и острых кишечных заболеваниях прививки проводятся после нормализации температуры.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, медицинской помощи или качестве ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед».

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди страховых медицинских организаций по количеству регионов присутствия, насчитывая более 1 500 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количество застрахованных – 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.