В Вологде после грозы вновь затопило улицы, власти готовят новую схему ливневки

В Вологде 24 июля прошел кратковременный ливень, который опять доставил горожанам множество неудобств. За короткое время на город выпала месячная норма осадков, и на улицах вновь образовались реки.

Больше всего пострадала улица Ленинградская, которую топит постоянно. В прошлом году власти обещали, что попытаются исправить ситуацию. На Ленинградской был установлен дополнительный дождеприемник. Однако, в корне проблему решить пока не удается.

Затопило в городе также и дворы.

Заместитель начальника департамента городского хозяйства по коммунальным вопросам Леонид Степанов, пояснил, что вчерашний дождь не принес разрушений в Вологду. И сейчас 99% подтоплений локализованы и устранены.

«Были временные засорения решеток дождеприемных колодцев. Эти засорения ликвидированы», — сказал он, пояснив, что пострадала от воды в основном улица Ленинградская-Петина.

«Этот участок у нас всегда на слуху, потому что там одна из самых низких точек с достаточно большой водозаборной территорией. Вся вода стремится в самое низкое место и скапливается там. Также жалобы были с Окружного шоссе. С микрорайона Подшипникового завода, жалобы были из Бывалово, с улицы Чернышевского. Были точечные жалобы по дворам. Кое-где еще остались места подтопления. Это касается тех дворов, которые оказались не оборудованы закрытой системой ливневой канализации. Также вода стоит на улицах из-за неровностей в асфальте. В этих местах работают аварийные бригады Водоканала», — говорит Леонид Степанов.

Мусор, по словам Степанова, скопился на решетках из-за того, что в городе долгое время стояла жаркая погода, дождей не было, и как только начался ливень, он смыл весь мусор, листья, сухую траву в дождеприемные колодцы. В итоге те были забиты, что препятствовало водоотводу. После того как Водоканал убрал мусор, вода ушла в короткой период.

Леонид Степанов также прокомментировал NewsVo, что в прошлом году на Ленинградской был установлен дополнительный дождеприемный колодец в районе Петина.

«В прошлом году нами был обследован и прочищен коллектор, который идет с перекрестка в сторону реки Содемы. Сейчас готовится конкурсная документация для проектирования закрытой системы ливневой канализации по улице Петина. От Ленинградской до улицы Петина. Там системы нет совсем закрытой. До середины этой недели мы прочистим выпуск коллектора в реку Содему с этого участка еще раз»

Сейчас в департаменте городского хозяйства занимаются сбором исходных данных для разработки общей схемы ливневой канализации города. В рамках сбора идет техническая инвентаризация существующих сетей, эта работа выполнена на 80%. В ДГХ планируют в третьем-четвертом квартале подготовить все для проведения конкурсных процедур для разработки схемы. Монтажные работы новой ливневки будут проведены после того, как будет готова вся документация.