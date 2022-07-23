Музей «Семенково» приглашает на экскурсии о быте и жизни наших предков 23 и 24 июля

23 и 24 июля архитектурно-этнографический музей «Семенково» приглашает на Клуб выходного дня.
В программе: экскурсии о быте и жизни наших предков, невыдуманные истории из жизни крестьян конца 19-го - начала 20-го века, мастер-классы по изготовлению народной куклы, традиционной росписи, валянию из шерсти и многое другое.
– На программе «Дом построим - будем жить» в игровой форме маленькие посетители узнают об особенностях планировки северного крестьянского дома и его жителях, – рассказывают сотрудники музея. – В доме Копылова под руководством мастера игры вы сможете «с нуля» собрать конструктор амбара – уменьшенную копию одного из музейных объектов. Вы до сих пор сомневаетесь, что деревянные постройки строились без гвоздей?! Тогда вам точно стоит посетить программу «Плотник без топора, что изба без угла!»
Возрастных ограничений нет.
Подробную программу мероприятий публикуем ниже: