Музей «Семенково» приглашает на экскурсии о быте и жизни наших предков 23 и 24 июля

23 и 24 июля архитектурно-этнографический музей «Семенково» приглашает на Клуб выходного дня.

В программе: экскурсии о быте и жизни наших предков, невыдуманные истории из жизни крестьян конца 19-го - начала 20-го века, мастер-классы по изготовлению народной куклы, традиционной росписи, валянию из шерсти и многое другое.

– На программе «Дом построим - будем жить» в игровой форме маленькие посетители узнают об особенностях планировки северного крестьянского дома и его жителях, – рассказывают сотрудники музея. – В доме Копылова под руководством мастера игры вы сможете «с нуля» собрать конструктор амбара – уменьшенную копию одного из музейных объектов. Вы до сих пор сомневаетесь, что деревянные постройки строились без гвоздей?! Тогда вам точно стоит посетить программу «Плотник без топора, что изба без угла!»