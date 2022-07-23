Экскурсии по парку и усадьбе Брянчаниновых ждут вологжан 24 июля

В воскресенье, 24 июля, усадьба Брянчаниновых приглашает гостей на несколько мероприятий.

В 13:00 здесь начнется квест «Аллеи старого парка» (0+).

- Гости совершат прогулку по усадебному парку, смогут пообщаться на языке цветов "селам", познакомятся с разнообразием растительного мира Покровского парка, будут отгадывать загадки и выполнять игровые задания, – говорится в анонсе мероприятия.

В 14:00 начнется обзорная экскурсия по усадебному комплексу (0+).

- Это экскурсия по усадебному дому и парку, сопровождаемая рассказом о жизни старинной дворянской усадьбы начала 19 века. Также гости узнают о различных стилях садово-паркового искусства Европы и России, – рассказывают сотрудники усадьбы.

Также сейчас в усадьбе проходят выставка исторического костюма «Красота минувших эпох» (0+) и выставка книг из усадебных библиотек (6+).

Усадьба Брянчаниновых находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса в селе Покровское.

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник, вторник. Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

