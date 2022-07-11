Выставка исторического костюма работает в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой

11.07.2022 [Культура]

Выставка исторического костюма «Красота минувших эпох» работает в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

В экспозиции представлены стилизованные женские платья 19-го века. 

– Вы увидите, как менялась мода в каждом десятилетии, узнаете основные тенденции моды и наглядно увидите все изменения в костюме. На выставке представлены платья периода ампир, бидермайер, романтизм, кринолин, турнюрная мода. Экспозицию дополнят женские украшения и аксессуары 19-го и 20-го веков: броши, колье, шляпные булавки, веера, пряжки и гребни.

Костюмы предоставлены историческим обществом Magie de la Danse.

Посетить выставку можно до конца августа в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Село Покровское находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник, вторник.  Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25. 

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, история, одежда, усадьба, усадьба Брянчаниновых

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