Выставка исторического костюма работает в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой

Выставка исторического костюма «Красота минувших эпох» работает в усадьбе Брянчаниновых под Вологдой.

В экспозиции представлены стилизованные женские платья 19-го века.

– Вы увидите, как менялась мода в каждом десятилетии, узнаете основные тенденции моды и наглядно увидите все изменения в костюме. На выставке представлены платья периода ампир, бидермайер, романтизм, кринолин, турнюрная мода. Экспозицию дополнят женские украшения и аксессуары 19-го и 20-го веков: броши, колье, шляпные булавки, веера, пряжки и гребни.

Костюмы предоставлены историческим обществом Magie de la Danse.

Посетить выставку можно до конца августа в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровское Грязовецкого района. Село Покровское находится в 28 километрах от Вологды по Новой Московской дороге. У знака Винниково-1 необходимо повернуть направо и проследовать 7 километров по дороге до усадебного комплекса.

Время работы усадебного комплекса: с 10:00 до 18:00. Выходные – понедельник, вторник. Телефоны: 8-921-601-79-17, 8-921-601-79-25.

Возрастных ограничений нет.