«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской фондовой биржи, объяснив решение западными санкциями. Ожидается, что делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании вступит в силу на 21-й рабочий день с момента анонса.

«Решение о делистинге и прекращении Программы ГДР было обусловлено введением целого ряда санкционных ограничений в отношении „Северстали“, в силу которых обслуживание Программы ГДР Северстали в соответствии с Депозитарными соглашениями, а также регулярные торговые операции с ГДР „Северстали“ больше невозможны», — сообщила компания.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов ранее попал под санкции Великобритании, США и Евросоюза, писал NewsVo.