«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской биржи. Причина — санкции

22.07.2022 [Экономика]

«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской фондовой биржи, объяснив решение западными санкциями. Ожидается, что делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании вступит в силу на 21-й рабочий день с момента анонса.  

«Решение о делистинге и прекращении Программы ГДР было обусловлено введением целого ряда санкционных ограничений в отношении „Северстали“, в силу которых обслуживание Программы ГДР Северстали в соответствии с Депозитарными соглашениями, а также регулярные торговые операции с ГДР „Северстали“ больше невозможны», — сообщила компания.

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов ранее попал под санкции Великобритании, США и Евросоюза, писал NewsVo.

Читайте также:

Тэги: «Северсталь»

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
В Вологде планируют изменить схему движения транспорта у железнодорожного вокзала
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов
Минюст приостановил деятельность Вологодского движения «Вместе»

Похожие новости

«Северсталь» отчиталась о снижении производства и продаж по итогам первого полугодия

Компания сообщила о значительном снижении выпуска стали и чугуна по сравнению с первым кварталом. При этом произошел рост себестоимости продукции

414
0

Поступления от металлургических компаний по налогу на прибыль в бюджет Вологодской области упали

Губернатор Вологодской области предлагает выйти с письмом в адрес Госдумы с конкретными предложениями, которые помогли бы исправить ситуацию

860
0

«Северсталь» отработала июнь с отрицательной рентабельностью

«Северсталь» традиционно была одним из лидеров сектора по рентабельности, однако сильнее других пострадала от западных санкций

1132
0

«Северсталь» возобновляет выпуск динамной стали, который был законсервирован несколько лет назад

Это будет способствовать увеличению загрузки проката 

1470
0

На промплощадке завода «Северсталь» заметили лосей

Животные вели себя спокойно и сами ушли в лес

1027
0

Мантуров: металлургический экспорт безубыточен при курсе выше 70 рублей за доллар

Поэтому в Минпромторге ждут импорта, который помог бы ослабить рубль

1024
0

На промплощадке завода «Северсталь» спасли выводок утят

Работники готовились к запуску машин разлива чугуна, но вовремя заметили птенцов

918
0

Путин признал проблемы металлургической отрасли, которые возникли после 24 февраля на фоне санкций

Он заявил на совещании по экономике, что ряд отраслей «сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе»

1453
0

В одном из производственных цехов «Северстали» произошел пожар

20 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных

1281
0

Алексей Мордашов: «Я боюсь, мы не очень понимаем масштаб бедствия»

Мордашов предложил оценить потребности российского бизнеса и определить, какие наработки уже есть в стране. Причем, должны это делать не чиновники.

68038
0

США ввели санкции против Мордашова, его семьи и «Северстали». Акции компании стали терять в цене

Стоимость акций «Северстали» в ходе основной сессии торгов на Московской бирже опустилась до минимума с июня 2020 года 

2889
0

«Северсталь»: ситуация на рынке крайне напряженная

Доля экспорта  в поставках горячекатаного рулона «Северстали», по предварительным оценкам, составит порядка 51%, что ниже на 20%, чем в прошлом году

3608
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Северсталь» объявила о планах делистинга с Лондонской биржи. Причина — санкции
Список иноагентов пополнили Максим Кац и Татьяна Лазарева
Собственные меры грантовой поддержки бизнеса разрабатывают в Вологде
Житель Сокола из ревности зарезал бывшего мужа сожительницы
Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы выделить места для инвалидов на парковке в Великом Устюге
Выставка фотографий из экспедиции по труднодоступным местам Вологодской области открылась в музее-заповеднике
Конкурс в медколледжи Вологодской области составил более четырех человек на место
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

914
0
22.07.2022 [БлогоVO]

Река — лабиринт

259
0
22.07.2022 [Обзор Прессы]

Два дня нас буквально окружали кружева

164
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика