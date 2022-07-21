Экскурсия «Этикет – портрет эпохи» пройдет в Вологде 23 июля

На экскурсию «Этикет – портрет эпохи» приглашает 23 июля вологодский музей «Мир забытых вещей».

– Вас будет ждать не только классический рассказ о «забытых» вещах, но и настоящее погружение в атмосферу старинного дома... со своими историческими традициями, семейными преданиями и реликвиями, кругом друзей и знакомых, – говорится в анонсе мероприятия.

В ходе вы узнаете о традициях проведения званых и танцевальных вечеров, правилах приема гостей, тонкостях столового и светского этикета, бытовавших в России 19 веке. Рассказ пойдет также о культуре праздничного застолья и особенностях русской сервировки стола, об особенностях жилого интерьера и меблировке комнат в купеческих и дворянских домах во второй половине 19-го – начале 20-го века.

Экскурсия будет сопровождаться викторинами, литературными играми и мастер-классом по танцу Падеграс.

Начало мероприятия 23 июля в 14:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (6+).

