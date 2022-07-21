В Вологодских магазинах пропала некоторая молочная продукция из-за дефицита упаковки

21.07.2022 [Экономика]

Из череповецких магазинов исчез коктейль «Вологоша». Также с прилавков пропали вологодские сливки. Об это пишет gorodche.

В департаменте сельского хозяйства Вологодской области пояснили изданию, что имеются определенные проблемы с картонной упаковкой - часть иностранных поставщиков ушла с рынка. На данный момент производители ищут альтернативу.

Ранее NewsVo писал, что заместитель Губернатора Михаил Глазков обсудил с с руководством ОАО «Белокрестский маслозавод» тему дефицита упаковочного материала и заявил, что вопрос налаживания системы производства и поставок картонной упаковки в стране находится на особом контроле в Минпромторге и Минсельхозе России

Тэги: молочная продукция, упаковка

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