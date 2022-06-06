Из-за нехватки упаковки в Вологодской области сократился ассортимент молочной продукции

06.06.2022 [Общество]

Заместитель Губернатора Михаил Глазков обсудил с с руководством ОАО «Белокрестский маслозавод» тему дефицита упаковочного материала. Маслозавод находится в Чагодощенском районе и также, как и другие предприятия области столкнулся с ограничениями поставок картона от иностранных партнеров. 

Проблемы по упаковке для молочной промышленности носят общероссийский характер и вызваны отказом иностранных поставщиков в обеспечении картонным сырьем ведущих производителей упаковки — компаний «Элопак» и «ТетраПак». Молокопереработчики региона на постоянной основе сотрудничали и продолжают работу с производителями ЗАО «Ламбумиз», ООО «Росупак», ООО «МолоПак» («Пром-Упак»). 

«Однако компании не перекрывают потребности предприятий в полном объеме. Процедура подтверждения заявок увеличилась, что вызвано возросшим спросом и изготовлением упаковочных материалов для всех российских молокопереработчиков, — отметил Михаил Глазков. — Действительно, в регионе можно было заметить сокращение отдельных позиций ассортимента. Но предприятия уже фасуют молоко и пахту в пленку, часть кисломолочной продукции будет разливаться в пластиковые стаканчики. Это вынужденные временные меры, чтобы обеспечить непрерывность производства до поставки очередной партии картонной упаковки. Упрощение дизайна и материала не отразятся на вкусе и качестве продуктов. Вопрос налаживания системы производства и поставок картонной упаковки в стране находится на особом контроле в Минпромторге и Минсельхозе России».

Ранее NewsVo писал, что в Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отсутствия импортных отбеливателей. Сейчас такие упаковки уже появились на полках магазинов. 

Тэги: молоко, санкции, спецоперация

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