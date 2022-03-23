В Вологде упаковки для молока станут серыми из-за отстутствия импортных отбеливателей

23.03.2022 [Экономика]

Мэр города Вологды Сергей Воропанов успокоил жителей, сказав, что молоко продолжит продаваться в упаковках. Так он отреагировал на разговоры людей о том, что в скором времени возникнут сбои в поставках соков и молочной продукции из-за отсутствия упаковки.

«Социальные сети пестрят сообщениями о возможных сбоях поставок соков и молочных продуктов из-за санкционного дефицита упаковочных материалов, в частности тетрапака. Проговорили с вологодскими молочными комбинатами их видение ситуации. Соки в Вологде не производятся, а вот с молоком в картонных пакетах проблем точно не будет», — сказал мэр.

Однако, изменится дизайн молочных пакетов, из-за отсутствия импортных отбеливателей, в наличии будут упаковки серого цвета. На качестве продукции это никак не скажется, на привычной и удобной расфасовке тоже.

Тэги: молоко, тетрапак, санкции

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