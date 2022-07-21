Новый тариф UP от билайна — тысячи вариантов в одном решении

21.07.2022 [Новости компаний]

Билайн запускает новый тариф UP, который заменит собой основную тарифную линейку оператора для новых продаж и переходов.

В тарифе «живут» пять персонажей, которые называются апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. Каждый из них обладает своей уникальной суперспособностью, с помощью которой клиент билайна сможет «прокачивать» свой тариф и каждый месяц получать дополнительные минуты разговоров, гигабайты интернета, скидки и специальные предложения.

UP — это логичное продолжение тарифа-конструктора «Твое решение», который появился у билайна в октябре 2021 года вместе с обновлением бренда. Тогда 54% аудитории оператора позитивно восприняло изменения в бренде оператора, включая визуальный стиль и новый слоган «На твоей стороне». Новый тариф UP заменил собой более 20 продуктов, которые были ранее доступны для подключений.

Какие суперсилы есть у апперов:

- пчела Базя дает возможность делиться своими минутами и Гб с номерами членов семьи со скидкой 50%;

- дракон Юнг дарит неограниченный доступ к YouTube и TikTok;

- котик Пуш обеспечивает приоритетное обслуживание в службе поддержки клиентов билайна и дает в 1,5 раза больше интернета в роуминге без доплаты;

- робот Пинг дарит дополнительные 30 минут голосовых вызовов на номера Узбекистана, TCELL Таджикистана, Beeline Кыргызстана и Beeline Армении;

- панда Тапа защитит от подключения нежелательных подписок в интернете и дает скидку 20% на абонентскую плату для клиентов старше 60 лет.

Для пользователя каждый из апперов представляет собой заранее собранный набор настроек тарифа, который лучше всего подойдет для того или иного сегмента аудитории. При этом у каждого клиента остается возможность дополнительно настроить тариф UP под себя: добавить гигабайты, минуты, SMS, подключить дополнительные сервисы, как от билайна, так и от его партнеров, например, Яндекс и IVI.

Каждый из пяти апперов имеет 36 вариантов настроек. В итоге получается 180 вариантов базового наполнения тарифа UP и более 1000 комбинаций с дополнительными опциями.

«Наш клиент находится в центре всего бизнеса билайна. Нам было важно максимально упросить для него выбор тарифа, помочь принять решение, как именно и в каком виде он будет пользоваться услугами связи. Мы постарались сфокусироваться на одном гибком продуктовом решении — новом тарифе UP, который каждый клиент может индивидуально настроить под свои потребности. При создании нового тарифа мы постарались учесть образ жизни людей разных возрастов и профессий, и предложить для каждого подходящего персонажа-аппера. Они призваны оживить привычный безликий тариф и сделать его использование выгоднее и интереснее», - комментирует Надежда Корнилова, руководитель департамента по маркетингу розничного бизнеса Западного региона ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн).

Тариф UP — начало большого пути трансформации продуктового предложения билайна. Компания развивает диджитал-партнерства и планирует обогащать список сервисов, которые можно будет подключить в тарифе UP.

Тэги: билайн, тарифы

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
«Зарплата всего 240 тысяч»: главе Великоустюгского района пришлось объяснить свои многомиллионные доходы

Похожие новости

Жителям Вологодской области доступен «Семейный бонусный пакет 50 ГБ» от билайн

В ее рамках абонентам будет предложены 50 ГБ ежемесячно на 12 месяцев

1194
0

Запасайся и экономь: билайн предлагает вологжанам абонементы на связь

Оператор билайн запускает новое предложение для вологжан «Абонементы на 12 месяцев»*

1053
0

Билайн значительно улучшил голосовую связь на трассе Вологда — Череповец

Оператор связи билайн за 2021 и 2022 годы построил новые базовые станции вдоль трассы А-114 Вологда-Новая Ладога от Вологды до Череповца

1040
0

Билайн и Everland помогли трудоустроиться сотням людей с инвалидностью

Всего валидацию на онлайн-платформе для профессионального обучения прошли 1572 участника

1221
0

Купи Samsung Galaxy в Билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» стартовала в интернет-магазине и розничной сети оператора

1343
0

Дед Мороз обогнал Снегурочку в новогоднем рейтинге самых интернет-активных сказочных героев

Билайн проанализировал как сказочные герои использовали мобильную связь перед Новым Годом

1120
0

Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое

Билайн дарит своим клиентам возможность получить дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и множество других подарков к Новому году. Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу

1168
0

Новогодние скидки в Билайн: Samsung Galaxy А51 от 399 рублей в месяц

В преддверии долгожданных праздников Билайн предлагает по-настоящему новогодние скидки более 50% на смартфоны Samsung Galaxy

1045
0

Билайн представляет Связь Z

Билайн запускает «Связь Z» – новый продукт для поколения Z, созданный в концепции Zero waste

1534
0

«Билайн» сообщил о запуске 4G в Череповце

В зону действия сети «четвертого поколения» входят все четыре района Череповца

4299
0

«Билайн» отдает интернет навсегда

ОАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет тарифный план «Интернет навсегда», с которым можно пользоваться мобильным интернетом на планшете абсолютно бесплатно

4648
0

4G доступно клиентам «Билайн» в Вологде

В течение первого месяца после подключения к 4G Клиенты «Билайн» могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости без ограничения трафика

2875
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Дарителей картин для Вологодской картинной галереи чествует новая выставка
Вологжанина осудили за небрежное хранение ружья, из которого случайно застрелился его друг
В Великоустюгском районе автомобиль сбил выбежавшего на дорогу лося
Со всех сторон: в поселке Суда Череповецкого района питьевая вода оказалась некачественной, а сточные воды опасными
Новый тариф UP от билайна — тысячи вариантов в одном решении
Экскурсия «Этикет – портрет эпохи» пройдет в Вологде 23 июля
В Сокольском районе и в Вологде полицейские задержали двух водителей с поддельными правами
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

755
0
20.07.2022 [БлогоVO]

Вологодская крепость не была единовременно построенным сооружением

443
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

808
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика