В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки

21.07.2022 [Происшествия]

В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки. Ее завлек и удерживал житель Ивантеевки Московской области.

Ранее NewsVo писал, что потерпевшую объявили в розыск 30 июля 2021 года. Вечером 31 июля её нашли. Выяснилось, что школьница общалась в соцсети с пользователем, который представился ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они договорились встретиться, условившись, что пострадавшую заберёт родственник собеседницы.

На встречу мужчина приехал сам, представился дядей онлайн-подружки девочки и привез ее в арендованную фотостудию, где запер и пообещал, что подруга сейчас приедет. Чтобы родители не забили тревогу мужчина с телефона девочки писал им смс, где успокаивал их, что все хорошо. 

Родителей смс не успокоили. Они обратились в полицию. Мужчину задержали. Оказалось, что он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Он приходил в школу фотографировать детское мероприятие и установил в туалете скрытую камеру. Мужчина причастен и к другим преступлениям на территории 7 субъектов РФ. Он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, похищении человека, изготовлении и обороте материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Ему грозит крупный тюремный срок, сообщает «Красный Север» со ссылкой на СУ СК по Вологодской области.

 

Тэги: похищение, педофилы

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП под Вологдой
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

Двоих жителей Чагодощенского района будут судить за похищение человека и вымогательство

Одного из них также обвиняют в экономических преступлениях

1087
0

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова

Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено в реке Тошня 8 июля 2021 года

4220
0

Жительница Грязовецкого района похитила сама себя

После исчезновения женщины ее сожителю стали приходить СМС-сообщения с угрозами

1881
0

Житель Бабаевского района получил шесть лет колонии за похищение бывшей сожительницы

Его также признали виновным в грабежах и причинении вреда здоровью средней тяжести

1395
0

Почему дети уходят с незнакомцами, даже если знают правила?

Гибель Сони Жаворонковой потрясла всю Россию. Родители после этого случая напомнили своим детям, что нельзя общаться с незнакомцами. Но уверены ли Вы, что дети усвоили этот урок на всю жизнь?

4446
0

Подозреваемого в похищении 12-летней вологжанки арестовали

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение

3329
0

В Вологодской области осудили трёх членов банды, похитившей бизнесмена

Они получили от 9 до 15 лет лишения свободы

2738
0

В Вологодской области будут судить трёх членов банды, похитившей бизнесмена

Они отпустили его за выкуп в 1,9 млн. рублей

2227
0

В Вологде шестерых мужчин осудили за похищения людей, вымогательства и изнасилования

Каждый из членов преступной группы получил наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 12 лет

2525
0

Шестерых вологжан обвиняют в похищениях людей, вымогательствах и изнасилованиях

Организованная преступная группа действовала в регионе в 2018-2019 годах

4271
1

Более полумиллиона рублей похитили мошенники у жителей Череповца за сутки

В одном из случаев ущерб составил сразу 200 тысяч рублей

2296
0

Четверо вологжан похитили жителя Новгородской области и увезли в Череповец

Там под угрозами потерпевший написал в пользу похитителей расписку в миллион рублей

3028
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жители Череповецкого района не могут добиться рекультивации свалки, которая находится в 300 метрах от домов
Жителям Вологодской области предлагают пожить в Арктике
В Бабаево пройдет встреча с бронзовым призером Олимпийских игр 2022 Максимом Цветковым
В Вологодских магазинах пропала некоторая молочная продукция из-за дефицита упаковки
Вологодский аэропорт может получить имя Александра Можайского
В Череповце при ремонте теплотрассы решили пересадить целую аллею, чтобы кусты не погибли
В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

718
0
20.07.2022 [БлогоVO]

Вологодская крепость не была единовременно построенным сооружением

329
0
20.07.2022 [Обзор Прессы]

Экс-заместитель губернатора Вологодской области влип в квартирный скандал

636
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика