В Вологде завершено расследование уголовного дела о похищении 12-летней девочки. Ее завлек и удерживал житель Ивантеевки Московской области.

Ранее NewsVo писал, что потерпевшую объявили в розыск 30 июля 2021 года. Вечером 31 июля её нашли. Выяснилось, что школьница общалась в соцсети с пользователем, который представился ей несовершеннолетней жительницей Московской области. Они договорились встретиться, условившись, что пострадавшую заберёт родственник собеседницы.

На встречу мужчина приехал сам, представился дядей онлайн-подружки девочки и привез ее в арендованную фотостудию, где запер и пообещал, что подруга сейчас приедет. Чтобы родители не забили тревогу мужчина с телефона девочки писал им смс, где успокаивал их, что все хорошо.

Родителей смс не успокоили. Они обратились в полицию. Мужчину задержали. Оказалось, что он уже дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних. Он приходил в школу фотографировать детское мероприятие и установил в туалете скрытую камеру. Мужчина причастен и к другим преступлениям на территории 7 субъектов РФ. Он был обвинен в насильственных действиях сексуального характера, развратных действиях, похищении человека, изготовлении и обороте материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних. В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Ему грозит крупный тюремный срок, сообщает «Красный Север» со ссылкой на СУ СК по Вологодской области.