Образование 9 классов, погашенная судимость, возможна отправка в зону спецоперации - в Вологодской области агитируют служить по контракту

В Вологодской области началась активная агитация в ряды Вооруженных сил. Объявления о приеме на службу по контракту публикуют районные паблики и газеты. В некоторых городах открылись мобильные пункты приема на службу по контракту.

В объявлениях не скрывают, что военные требуются для участия в спецоперации, которая с 24 февраля идет на территории Украины.

Так, в Череповце контрактников позвали в именные подразделения Вологодской области. Служить приглашают мужчин в возрасте от 20 до 55 лет.

Соискатели должны иметь образование не ниже девяти классов и не иметь ограничений по здоровью. Минимальный срок контракта — шесть месяцев.

«Направлять будем в артиллерийские подразделения, которые формируются в Луге. В пункте постоянной дислокации размер денежного довольствия — от 28 тысяч рублей. В первый и второй месяц службы будет губернаторская надбавка в 75 тысяч рублей. Потом возможна отправка в зону спецоперации. Дополнительно в этот период будут выплачиваться суточные за ведение активных боевых действий, результативность, а также ежемесячная надбавка. Общая сумма — до 150 тысяч рублей. В случае участия в спецоперации присваивается статус ветерана боевых действий. Выслуга лет исчисляется из расчета один день за три», — рассказал военком по Череповцу и Череповецкому району Артём Вихарев изданию cherinfo.

В Грязовце прямо в городе на улице открыли пункт отбора. Там тоже власти не скрывают, что набор идет не просто на службу по контракту, а на спецоперацию.

«В настоящее время Министерством обороны принято решение о создании воинских формирований, комплектуемых гражданами, пребывающими в запасе из одного региона, для выполнения задач в рамках спецоперации на территории Украины. Прямо сейчас на центральной площади г. Грязовца работает Пункт отбора на военную службу по контракту г. Вологды. Заинтересовавшимся такой возможностью сотрудники Пункта объяснят условия отбора, обучения, денежных выплат и условий службы. Прямо сейчас, при условии наличия паспорта, человек может заполнить заявление на рассмотрение его кандидатуры для поступления на военную службу по контракту», — написала местная газета «Сельская правда».

Администрация Череповецкого района также опубликовала информацию о том, что в Вологодской области идет набор на службу по контракту. На плакате, который официальный паблик опубликовал в социальных сетях говорится, что подойдут даже люди со снятой или погашенной судимостью.

Ранее NewsVo писал, что Росгвардия также ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины.

Последний раз Минобороны сообщало о потерях российских военных в марте. Тогда по официальным данным за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный.