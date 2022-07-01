Росгвардия ищет кандидатов для участия в спецоперации на территории Украины

Управление Росгвардии по Вологодской области проинформировало, что войсковая часть 3526 проводит набор кандидатов для заключения контрактов о прохождении военной службы на срок до 1 года. Уточняется, что кандидаты нужны для участия в специальной военной операции.

Требуются люди от 20 до 50 лет, которые ранее проходили военную службу, имеют среднее полное образование, преимуществом будет наличие подготовки по специальности водитель (категория «С», «Д»), водитель БТР, телефонист, сапёр, снайпер, гранатометчик АГС. Также требуется состояние здоровья не ниже Б-3.

Обещают гарантии и льготы, заработная плата на период выполнения служебно-боевых задач от 140 000 в месяц

Ранее NewsVo сообщал, что в спецоперации в Украине погибло уже больше тридцати жителей Вологодской области.