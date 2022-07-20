ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес в Устюженском районе

20.07.2022 [Общество]

ПАО «Россети Северо-Запад» выплатит больше 700 тысяч рублей за уничтоженный пожаром лес.

 Как NewsVO сообщал ранее, причиной пожара, случившегося в пяти километрах от деревни Низовье Устюженского района, стало обрушение опоры линии элетропередач. Инцидент произошёл в мае 2021 года.

«Департамент лесного комплекса Вологодской области обратился в арбитражный суд за возмещением 737 629 руб. 50 коп., в том числе ущерба за уничтоженные лесные насаждения, стоимости лесовосстановительных работ, расходов по тушению пожара», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Представитель ответчика указал, что его вина в происшествии не установлена. Суд, однако, полностью удовлетворил требования иска, поскольку обязанность по надлежащему содержанию линии электропередач лежит на собственнике — ПАО «Россети Северо-Запад». Арбитражный апелляционный суд оставил решение без изменений.

Тэги: лесные пожары, электричество, энергетики, суд, имущественный ущерб, компенсация

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