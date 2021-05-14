В Устюженском районе ликвидировали лесной пожар

Днем 13 мая в пяти километрах от деревни Понизовье Устюженского района вспыхнул лесной пожар. Причиной возгорания стало падение опоры линии электропередач. Пламя охватило территорию в 3,3 гектара, но к 19 часам того же дня его удалось потушить, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Площадь при обнаружении пожара была чуть больше гектара, при ликвидации она составила 3,3 гектара. В тушении было задействовано 15 человек, использовали в основном мотопомпы, — пояснил заместитель начальника департамента лесного комплекса области Сергей Назаров. — Несущие грунты были очень слабые, и тяжелой технике — пожарным машинам и тракторам — было не зайти. Ликвидировали достаточно оперативно, в течение 7 часов».

Всего с начала года на территории области было зарегистрировано два пожара общей площадью 3,47 Га. В прошлый раз лес вспыхнул в Тарногском районе. Оба возгорания были потушены в первые сутки.