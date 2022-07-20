Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом

20.07.2022 [Культура]

Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом.

Ранее NewsVo рассказывал, что 23 июля в усадьбе Хвалевское в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области пройдет фестиваль «Народный травник». 

На фестивале проводятся кулинарные занятия и мастер-классы по народным промыслам. Здесь проходят творческие конкурсы, ярмарка мастеров народных ремесел и другие мероприятия.

– Друзья, в связи с большим количеством желающих попасть на экскурсию в усадьбу Хвалевское в рамках фестиваля «Народный травник» будут объявлены дополнительные экскурсии. Предварительная запись на них не ведется, билеты можно будет приобрести в туристско-информационном пункте на входной группе, вся дополнительная информация там же. Сбор групп на экскурсию будет осуществляться около туристско-информационного пункта за 10 минут до начала экскурсии. Если у вас есть вопросы – пишите в сообщения сообщества, – говорят организаторы.

Расписание экскурсий:

  • 12:30, 13:30, 14:30 – экскурсия в усадьбу Хвалевское.
  • 13:00, 14:00, 15:00 – экскурсия в Старый парк.

Фестиваль пройдет в парке усадьбы 23 июля с 12:00 до 16:00 по адресу: Вологодская область, Бабаевский район, село Борисово-Судское, улица Садовая, дом 48. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: усадьба Хвалевское, фестиваль, экскурсии

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