Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля

Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области 23 июля.

По словам организаторов – администрации района, задача фестиваля не только в развлечении, но также донести до участников необходимость бережного отношения к природе и традиционной культуре.

Мероприятие проводится в усадьбе ежегодно, в последние годы, правда пришлось сделать перерыв из-за ограничений, связанных с пандемией.

По традиции здесь приветствуется цветочно-травяной дресс-код.

На фестивале проводятся кулинарные занятия и мастер-классы по народным промыслам. Здесь проходят творческие конкурсы и ярмарка мастеров народных ремесел.

Так, например, в этом году любой желающий может принять участие в конкурсе «Цветочное вдохновение», который пройдет в двух номинациях «цветочная композиция» и «цветочная картина-коллаж». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

– Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике, в произвольной форме, в соответствии с фантазией автора. В композициях разрешается использовать дополнительные материалы искусственного и природного происхождения, за исключением искусственных цветов и растений. Каркасы, конструкции, основы и прочие инертные материалы не должны визуально доминировать в окончательном варианте конкурсной работы, – говорится на странице фестиваля.

Еще один творческий конкурс «Летний зонт», где участникам предлагается необычно оформить или изготовить зонт по своему желанию с использованием цветов и трав.

– Зонты могут быть выполнены в любой технике, в произвольной форме, в соответствии с фантазией автора. В оформлении зонтиков разрешается использовать дополнительные материалы искусственного и природного происхождения. Каркасы, конструкции, основы и прочие инертные материалы не должны визуально доминировать в окончательном варианте работы, – поясняют организаторы.

Командам из сельских поселений Бабаевского района предлагается принять участие в конкурсе «Поедем, поглядим». В рамках конкурса команды должны будут презентовать туристский потенциал своего поселения: оформить презентационную площадку декорациями в соответствии с туристическим брендом поселения; подготовить творческую презентацию и выступить с ней перед жюри и зрителями; провести игровую программу и обеспечить музыкальное сопровождение своей площадки в течение дня.

Ранее NewsVo рассказывал, что главное здание усадьбы Хвалевское было построено в середине 19-го века. Место расположения – живописное место на высоком берегу реки Суды и ее притока Чужбойки.

С усадьбой связаны судьбы двух губернаторов Архангельской губернии отца и сына известного советского ученого и академика Качалова, родной бабушки поэта Александра Блока Ариадны Александровны и многих других выдающихся людей России.

После национализации усадьбы здесь располагались местные органы власти, средняя школа, в годы войны – военный госпиталь, потом снова школа. С 1977 года дом начал приходить в запустение. А в 2009 году усадьбу приобрели потомками рода Войцеховских-Качаловых, которые отреставрировали дом и разрешают в свое отсутствие проводить здесь массовые мероприятия.

Подробнее о фестивале «Народный травник» можно узнать на его странице в социальной сети. Адрес усадьбы Хвалёвское: Бабаевский район, село Борисово-Судское, улица Садовая, дом 48.

Фестиваль пройдет в парке усадьбы 23 июля с 12:00 до 16:00.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.