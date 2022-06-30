Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля

30.06.2022 [Культура]

Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское в селе Борисово-Судское Бабаевского района Вологодской области 23 июля.

По словам организаторов – администрации района, задача фестиваля не только в развлечении, но также донести до участников необходимость бережного отношения к природе и традиционной культуре. 

Мероприятие проводится в усадьбе ежегодно, в последние годы, правда пришлось сделать перерыв из-за ограничений, связанных с пандемией. 

По традиции здесь приветствуется цветочно-травяной дресс-код.

На фестивале проводятся кулинарные занятия и мастер-классы по народным промыслам. Здесь проходят творческие конкурсы и ярмарка мастеров народных ремесел.

Так, например, в этом году любой желающий может принять участие в конкурсе «Цветочное вдохновение», который пройдет в двух номинациях «цветочная композиция» и «цветочная картина-коллаж». Принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.

– Конкурсные работы могут быть выполнены в любой технике, в произвольной форме, в соответствии с фантазией автора. В композициях разрешается использовать дополнительные материалы искусственного и природного происхождения, за исключением искусственных цветов и растений. Каркасы, конструкции, основы и прочие инертные материалы не должны визуально доминировать в окончательном варианте конкурсной работы, – говорится на странице фестиваля.

Еще один творческий конкурс «Летний зонт», где участникам предлагается необычно оформить или изготовить зонт по своему желанию с использованием цветов и трав.

– Зонты могут быть выполнены в любой технике, в произвольной форме, в соответствии с фантазией автора. В оформлении зонтиков разрешается использовать дополнительные материалы искусственного и природного происхождения. Каркасы, конструкции, основы и прочие инертные материалы не должны визуально доминировать в окончательном варианте работы, – поясняют организаторы.

Командам из сельских поселений Бабаевского района предлагается принять участие в конкурсе «Поедем, поглядим». В рамках конкурса команды должны будут презентовать туристский потенциал своего поселения: оформить презентационную площадку декорациями в соответствии с туристическим брендом поселения; подготовить творческую презентацию и выступить с ней перед жюри и зрителями; провести игровую программу и обеспечить музыкальное сопровождение своей площадки в течение дня.

Ранее NewsVo рассказывал, что главное здание усадьбы Хвалевское было построено в середине 19-го века. Место расположения – живописное место на высоком берегу реки Суды и ее притока Чужбойки.

С усадьбой связаны судьбы двух губернаторов Архангельской губернии отца и сына известного советского ученого и академика Качалова, родной бабушки поэта Александра Блока Ариадны Александровны и многих других выдающихся людей России.

После национализации усадьбы здесь располагались местные органы власти, средняя школа, в годы войны –  военный госпиталь, потом снова школа. С 1977 года дом начал приходить в запустение. А в 2009 году усадьбу приобрели потомками рода Войцеховских-Качаловых, которые отреставрировали дом и разрешают в свое отсутствие проводить здесь массовые мероприятия. 

Подробнее о фестивале «Народный травник» можно узнать на его странице в социальной сети. Адрес усадьбы Хвалёвское: Бабаевский район, село Борисово-Судское, улица Садовая, дом 48. 

Фестиваль пройдет в парке усадьбы 23 июля с 12:00 до 16:00.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

Читайте также:

Тэги: фестиваль, народные промыслы, ремесла, народное творчество

ТОП НЕДЕЛИ

Сгорел дебаркадер на речном вокзале в Вологде
В Вологде задержан подозреваемый в поджоге дебаркадера
Сбербанк вводит комиссию за переводы на карты других банков через их приложения с 1 июля
Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката
Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли
Жители Сокола выбрали название для первых в России деревянных многоэтажек
В Тарногском районе погиб ребенок при падении с велосипеда
Сергей Воропанов заявил о гибели еще одного вологжанина на территории Украины
35-летний мужчина пострадал в ДТП в Вологодском районе
Сергей Буторин из Грязовецкого района погиб в ходе военной спецоперации

Похожие новости

Камерный фестиваль современного искусства пройдет в Вологде 2 и 3 июля

В программе: актерский тренинг, перфолекции, перформансы, просмотр фильма и выставка малых форматов

479
0

Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля

Сообщается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч рыболовов-любителей и спортсменов

829
0

В виде костюмированного шоу прошел первый фестиваль сап-серфинга в Череповце

115 участников вышли на дистанцию в карнавальных костюмах

913
0

Песню «Вологда» жители города исполнили на разных языках

Видеоролик был создан к юбилею города в рамках областного фестиваля национальных культур «Единство» 

1498
0

Гастрономическая площадка «Вкусно поедим» работает в Вологде 24 и 25 июня

У стен кремля на проспекте Победы все желающие смогут продегустировать блюда традиционной кухни народов мира и традиционную народную кухню Вологодской области

1239
0

Фестиваль «Уличная магия» пройдет в День города Вологды на площади Революции

Здесь можно будет увидеть фокусников, трюкачей, большие фигуры динозавров, мыльное шоу и многое другое

1271
0

Фольклорный фестиваль «Деревня — душа России» пройдет в Вологодской области с 1 по 3 июля

В мероприятии примут участие фольклорно-этнографические коллективы из многих регионов России

1133
0

Уличные художники оформят более 20 объектов в Вологде в рамках фестиваля стрит-арта «Палисад»

В мероприятии участвуют художники граффити из Вологды и Вологодской области, Москвы, Белгорода, Краснодара, Новосибирска и других городов

906
0

Началась серия вечерних интерактивных программ во дворе дома купца Пантелеева в Вологде

С 20 по 23 июня здесь пройдут литературные чтения, презентации книг, игры под гармонь и чаепития

1250
0

Ярмарка работ мастеров народных промыслов проходит в Вологде с 20 по 23 июня

Народная музыка, игры, мастер-классы ждут вас во дворике исторического флигеля усадьбы купца Самарина по вечерам

1033
0

Фестиваль для талантливой молодежи стартовал в Вологде

Фестиваль музыкального молодежного творчества «Каменный мост» стартовал сразу на двух площадках

724
0

Более шести тысяч зрителей собрал в Вологодской области театральный фестиваль «Голоса истории»

Накануне прошла торжественная церемония закрытия фестиваля

713
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Скетчи с видами Вологды представлены на выставке в библиотеки имени Бабушкина
Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля
Дому мам в Вологде требуется помощь
Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации
С 1 июля в Вологодской области подорожают услуги ЖКХ на 2-3%
В зоопарке Великого Устюга поселились уникальные четырехрогие овцы
В Минэкономразвития заявили об ускорении снижения ВВП России до 4,3%
 
22.06.2022 [Общество]

Приговор Сизову и «абсурды судебной системы»

3476
0
30.06.2022 [БлогоVO]

Нет больше Гоголь-центра, нет театра Райхельгауза, нет Рыжакова в Современнике

442
0
27.06.2022 [Обзор Прессы]

Мастер Олег Арсеньев: «Резьба по дереву для меня сродни медитации»

641
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика