«Вологодчина до и после динозавров»: встреча с геологом Валерием Чернышовым пройдет в Вологде 21 июля

Какой была Вологодчина до и после динозавров. Об этом пойдет речь на встрече с геологом и популяризатором науки Валерием Чернышовым, которая пройдет 21 июля в вологодской библиотеке на улице Конева.

Валерий Иванович – преподаватель ВоГУ, а также руководитель комиссии «Палеогеография» регионального отделения Русского географического общества.

– Разговор пойдет о геологической истории Вологодчины. Материал, собиравшийся Валерием Чернышовым в течение ряда лет, вылился в популярно изложенную геологическую летопись процессов, проходивших в недрах нашего региона на протяжении миллионов и миллиардов лет, – рассказывают организаторы мероприятия.

Ранее NewsVo рассказывал, что в этом году вышла книга Валерия Чернышова «Вологодчина до и после динозавров».

В книге даются подробные характеристики состава и строения отложений основных геологических эпох, описание вымерших представителей животного и растительного мира, окаменелые остатки которые до сих пор сохранились в толщах земных недр Вологодчины. Основное внимание автор уделяет уникальным памятникам природы – объектам геологического наследия нашей области: в книге приводится их полный перечень, подробные карты, схемы и красочные фотографии. Издание богато иллюстрировано, большая часть иллюстраций выполнена палеохудожником Михаилом Шехановым.

Начало встречи 21 июля в 16:00 в библиотеке по адресу: Вологда, Конева, 6.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).

