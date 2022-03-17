Презентация книги «Вологодчина: до и после динозавров» пройдет в Вологде 17 марта

17.03.2022 [Культура]

Презентация научно-популярной книги «Вологодчина: до и после динозавров» состоится в Вологодской областной научной библиотеке имени Бабушкина 17 марта.

Представит книгу ее автор – профессиональный геолог, руководитель палеографической комиссии регионального отделения Российского географического общества, преподаватель Вологодского государственного университета Валерий Чернышов.

– На страницах книги даны подробные характеристики состава и строения отложений основных геологических эпох, описание вымерших представителей животного и растительного мира, окаменелые остатки которые до сих пор сохранились в толщах земных недр Вологодчины, – говорится в анонсе мероприятия на странице ВоГУ в социальной сети. – Основное внимание автор уделяет уникальным памятникам природы – объектам геологического наследия нашей области: в книге приводится их полный перечень, подробные карты, схемы и красочные фотографии. Издание богато иллюстрировано, большая часть иллюстраций выполнена палеохудожником Михаилом Шехановым.

Новое издание предназначено для специалистов-геологов, педагогов и учащихся школ, студентов колледжей и вузов, а также для всех любителей геологического краеведения.

– Немногие жители Вологодской области знают, что эта спокойная равнина Восточно-Европейской древней платформы есть осколок земной коры, блуждавший на ранних этапах развития планеты Земля по ее поверхности. В первые миллиарды лет основу жизни обширного региона составляла активная вулканическая деятельность. Затем все геологические накопления сминались в складки, формировались невысокие горные системы. Но и они ушли в небытие, разрушившись под действием эрозионных сил и заполнив образовавшимся материалом глубокие протяженные расщелины, подобные тем, которые сейчас именуются знаменитыми рифтами Африки и Байкала. Однако эти древние магматические и метаморфические породы находятся на большой глубине и скрыты от наших глаз отложениями древних морей, покрывавших современную Русскую плиту 250-600 миллионов лет назад. Затем море деградировало и геологические процессы стали более спокойными. А мощное воздействие на строение поверхности Вологодчины оказали не менее семи ледников, покрывавших её территорию в последние 600 тысяч лет в четвертичном периоде, – говорится о книге на сайте Вологодского отделения РГО.

Презентация книги начнется 17 марта в 17:30 в зале № 12 Вологодской областной научной библиотеки по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1.

Возрастные ограничения: (12+).
 

Тэги: презентация, книга, динозавр, геология, ученый, наука

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