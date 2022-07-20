В компании «Череповецлес» сообщили, что информация о закрытии компании является недостоверной

11 июля 2022 года в СМИ была опубликована информация о положении дел в Группе Компаний «Череповецлес». В частности, NewsVo писал со ссылкой на отраслевой журнал Леспром, что предприятие приостановило производство.

«Эта статья является лишь мнением частного лица и к положению дел ГК „Череповецлес“ не имеет никакого отношения. В период с 4 по 25 июля 2022 года на лесопильных заводах ГК „Череповецлес“ проводятся планово-предупредительные ремонты. Во время ремонтных работ продукция лесопиления стабильно отгружается покупателям в соответствии с заключенными контрактами на внутренний и внешние рынки водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Начиная с 25 июля 2022 года оба лесопильных завода закончат планово-предупредительные ремонты и продолжат работу в штатном режиме», — сообщили на предприятии.

Там уточняют, что в то же время все лесозаготовительные предприятия Группы работают в соответствии с утвержденными ранее планами.