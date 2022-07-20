В компании «Череповецлес» сообщили, что информация о закрытии компании является недостоверной

20.07.2022 [Экономика]

11 июля 2022 года в СМИ была опубликована информация о положении дел в Группе Компаний «Череповецлес». В частности, NewsVo писал со ссылкой на отраслевой журнал Леспром, что предприятие приостановило производство.

«Эта статья является лишь мнением частного лица и к положению дел ГК „Череповецлес“ не имеет никакого отношения. В период с 4 по 25 июля 2022 года на лесопильных заводах ГК „Череповецлес“ проводятся планово-предупредительные ремонты. Во время ремонтных работ продукция лесопиления стабильно отгружается  покупателям в соответствии с заключенными контрактами на внутренний и внешние рынки водным, железнодорожным и автомобильным транспортом. Начиная с 25 июля 2022 года оба лесопильных завода закончат планово-предупредительные ремонты и продолжат работу в штатном режиме», — сообщили на предприятии. 

Там уточняют, что в то же время все лесозаготовительные предприятия Группы работают в соответствии с утвержденными ранее планами.

«Группа компаний „Череповецлес“ в 2022 году продолжает инвестиционную деятельность. В частности можно отметить два крупных проекта:

1. Во втором квартале была приобретена финская компания ООО „Коскисилва“. На базе этой компании в пос. Шексна будет реализован проект по углубленной переработке древесины. Для этого в настоящее время заключается договор поставки с ведущим производителем строгального оборудования.

2. Продолжается реализация приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов на базе АО „Бабаевского ЛПХ“, ведутся переговоры о приобретении оборудования, решается вопрос о предоставлении дополнительного земельного участка.

Группа Компаний „Череповецлес“ сохраняет финансовую устойчивость, является надежным работодателем и партнёром, продолжает развиваться и уверенно смотрит в светлое будущее!», — заключают на предприятии. 

Тэги: лес, ремонты

ТОП НЕДЕЛИ

Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений
В Вологодском районе мужчину засыпало землей при копке колодца
Пять человек спаслись из огня при пожаре на Элеваторной в Вологде

Похожие новости

В России упали цены на круглый лес из-за перенасыщения внутреннего рынка

В июне средние цены сократились на 9,9%

809
0

Вологодские пеллеты попали под санкции ЕС

Вступили в силу санкции Евросоюза, запрещающие импорт древесных пеллет из России

1077
0

Вологодская область предложила создать госрезерв строительных материалов для внутреннего рынка

Меры поддержки этого направления экономики обсудили на заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса при Совете Федерации ФС РФ

703
0

ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта

9 июля был последний день отгрузки пиломатериалов по старым контрактам в Европу

4361
0

В Нюксенском районе полицейские вывели из леса заблудившуюся 90-летнюю женщину

Она провела в лесу целую ночь

671
0

В Бабушкинском районе двое мужчин незаконно вырубили леса на 147 тысяч рублей

Подозреваемых задержали на месте преступления

915
0

Лесники заявляют об апокалиптической ситуации в своей отрасли

Особенно это касается Северо-Запада

5484
0

В Череповце потратят миллион, чтобы разметить зеленые зоны города

Власти считают, что это поможет сохранить деревья в городе

797
0

В первые пять месяцев этого года больше всего лесоматериалов из Вологодской области экспортировалось в Китай

Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были проконтролированы поставки в зарубежные страны лесоматериалов, заготовленных вологодскими предприятиями

1106
0

Лесные предприятия Вологодской области ушли в простой: ЦБ оценил, что происходит с региональной экономикой

Некоторые предприятия сообщили, что полностью заполнили склады готовой продукцией и были вынуждены приостановить производство

1706
0

Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе

Люди и власти района выступили против   

3208
0

Специалисты из Вологды оценят состояние лесов на Валааме

В 2022 году сотрудники Рослесинфорга исследуют леса Калевальского, Костомушского, Сортавальского и Лахденпохского лесничеств

788
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мужчина, который поджёг дебаркадер речного вокзала в Вологде, подозревается в краже насоса
В компании «Череповецлес» сообщили, что информация о закрытии компании является недостоверной
В Череповце мужчина украл автомобиль «Ауди ТТ» для перепродажи
В Вологде самокатчик сбил велосипедиста на улице Зосимовской
Череповец вошел в десятку самых умных городов России
В Грязовце в лесополосе сгорел автомобиль «Нива»
В Череповце показали, что ждет парк «Серпантин» и Советский проспект после реконструкции
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

609
0
19.07.2022 [БлогоVO]

Памяти Логиновой Светланы Ивановны

324
0
18.07.2022 [Обзор Прессы]

Что тянет вологжан на съемочную площадку?

400
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика