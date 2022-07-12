ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта

С 4 июля компания ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство пиломатериалов в связи с прекращением с 10 июля поставок в Европейский союз.

«9 июля был последний день отгрузки пиломатериалов по старым контрактам в Европу, — рассказал Lesprom Network генеральный директор „Череповецлеса“ Валерий Писарев. — Сейчас мы забили склады и пока объявили технический перерыв — надо оборудование отремонтировать, ТО провести. А дальше — не знаю, потому что сейчас ситуация не радостная».

До введения санкций Европейским союзом в ответ на российскую «спецоперацию» на Украине лесопильные предприятия Северо-Запада России поставляли большие объемы досок в Европу — в Германию, Чехию, Францию. Страны Балтии импортировали пиломатериалы из России, перерабатывали их и поставляли в США. Сообщается на сайте Леспром.



Валерий Пискарев поясняет, что сейчас закрыто все, почти все лесопильщики на Северо-Западе сейчас встали. При этом себестоимость транспортировки досок в Китай не позволяет отправлять туда большие объемы, ранее предназначавшиеся для Европы. При этом поставка досок в Китай с Северо-Запада является убыточной.

По словам Валерия Писарева, цены на пиломатериалы на внутреннем рынке начали падать. Поставляемые объемы небольшие из-за плохо развитого деревянного домостроения. Сухие пиломатериалы высокого качества на нем не востребованы.



В 2021 г. ОАО ЛХК «Череповецлес» заготовило 1,5 млн м3 древесины, производство пиломатериалов составило 230 тыс. м3, производство древесных пеллет — 30 тыс. тонн.