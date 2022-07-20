В Вологде самокатчик сбил велосипедиста на улице Зосимовской

20.07.2022 [Происшествия]

В Вологде любитель электросамокатов сбил велосипедиста на улице Зосимовской. Необычное ДТП попало на камеры видеонаблюдения Baza.net.

На видео видно, как группа самокатчиков, переезжала пешеходный переход, не спешившись. Часть поехала по проезжей части, часть выехала на тротуар после этого. Один из самокатчиков на полной скорости врезался в велосипедиста. Тот упал и не мог подняться, позже подъехала скорая. Группа любителей самокатов велосипедиста не бросила, а вместе с ним дождалась помощи. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде четверо подростков устроили гонки на арендованных самокатах прямо на проезжей части.

Тэги: электросамокаты, ДТП

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