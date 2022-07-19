Презентация книги Антона Черного «Занимательный Лос-Анджелес» пройдет в Вологде 20 июля

19.07.2022 [Культура]

Презентация книги Антона Черного «Занимательный Лос-Анджелес» пройдет вологодской литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» 20 июля.

Книга состоит из очерков и портретов людей, написанных с натуры автором в 2015–2018 годах по следам путешествия в США. 

– Почему в Лос-Анджелесе никто не ходит пешком? За что этот город любить и за что ненавидеть? Как живется русскому и американцу в одном из крупнейших мегаполисов планеты? Собираю друзей, чтобы представить свою книжку очерков об Америке. Почитаю вслух зычным голосом, поговорим о заграничной жизни и вообще славно посидим, – говорит Антон Черный.

Начало мероприятия 20 июля в 18:00 в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя» по адресу: Вологда, Чернышевского, 15. 

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: презентация, книга, писатели, Черный

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