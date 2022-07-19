Минюст приостановил деятельность Вологодского движения «Вместе»

19.07.2022 [Общество]

Деятельность Вологодского областного правозащитного общественного движения «Вместе: свобода, собственность, ответственность».

С 15 сентября по 12 октября прошлого года управление Министерства юстиции Российской Федерации по Вологодской области проводило плановую проверку документации общественного движения. В том числе проверялось расходование денежных средств и использование имущества. Однако, проверка была неудачной, так как документация Минюсту общественным движением не была предоставлена, говорится в уведомлении минюста. Движение должно было в срок до 1 января предоставить необходимые документы. Однако, движение не выполнило требование Минюста. 

В связи с этим деятельность движения была приостановлена с 30 июня до 29 августа этого года. Движение не может теперь учреждать СМИ, проводить собрания, митинги, организовывать публичные мероприятия, принимать участие в выборах.

Председатель движения Евгений Доможиров, который был вынужден уехать из России, так как на него заведено несколько уголовных дел, прокомментировал приостановку деятельности движения:

«Мы же давно понимали, что к этому идёт, ещё в пандемию нам пришлось закрыть офис. Однако, мы знаем, что движение „Вместе“ это не официальный адрес регистрации или бумажка из Минюста. Движение это участники, соратники и сторонники, которые много лет были плечом к плечу. Да, конечно же, смешно читать про запрет митингов, которых нам уже не разрешали лет пять и даже за согласованные умудрялись привлекать. Ведь в Вологде знали все, что наши публичные мероприятия самые крупные и масштабные. Без нашей организационной и информационной помощи не обходилась ни одна из самых значимых акций протеста за последние 13 лет. Наши расследования посмотрели сотни тысяч вологжан и миллионы жителей России. Наши публикации были настолько мощны, что блокировать сайты и группу в ВК пришлось по приказу Генпрокуратуры. В общем, мы были отличной командой! И, я надеюсь, останемся ей и без официальной регистрации. Благодарю каждого, кто эти годы был рядом и помогал. Кто-то в разноске и раздаче газет, кто-то в подготовке митинга таская колонки или собирая сцену, кто-то в агитации на выборах или наблюдении на них, кто-то в распространении информации в интернете или в предоставлении важной документации, кто-то в остановке очередной точечной застройки руками передвигая бетонные плиты. Вместе мы побеждали и делали Вологду лучше».

Ранее по требованию Генеральной прокуратуры была заблокирована страница движения в ВК. 

Тэги: движение вместе, Минюст

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