Лидер вологодского оппозиционного «Движения «Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию

05.05.2022 [Политика]

Лидер оппозиционного«Движения Вместе» Евгений Доможиров покинул Россию. Ранее сообщество его движения было заблокировано по требованию Генпрокуратуры, а на самого активиста стали заводить уголовные дела за высказывания по поводу военной операции в Украине. Перед выездом он получил 12 писем из различных ведомств за высказывания по поводу спецоперации.

Евгений Доможиров пояснил, что уголовное преследование в отношении него было организовано за то, что он «якобы дискредитировал и искажал задачи по использованию сил Российской Федерации».

«Меня обвиняют в нескольких фактах записи, направленных на дискредитацию вооруженных сил в ДНР и ЛНР», — говорит Доможиров.

Он пока не знает, навсегда он покинул Россию или нет. Но сейчас ситуация такова, что на активиста могут наложить до 1,5 млн штрафов. Кроме того, он боится за судьбу своих детей, среди которых двое - инвалиды. В случае лишения оппозиционера свободы, они могут быть помещены в государственные учреждения, что станет с их жизнью в этом случае, остается только догадываться.

Евгений Доможиров 13 лет занимался в Вологде общественно-политической деятельностью, опубликовал много антикоррупционных расследований. Часто на него подавали в суд, вместе со своей организацией он выиграл около 10 судов по защите чести и деловой репутации.

«Я остаюсь политиком в изгнании. Но, обратите внимание, меня до выборов все равно не допускали. Хочу поблагодарить сторонников, это огромное количество людей, которые были рядом, подставляли плечо, с кем мы строили «Движение «Вместе», я думаю, что вологжане оценивают нашу работу как достаточно значительную. Спасибо моим детям и моей жене Ольге, которая остается со мной рядом в самостоятельном плавании», — говорит Доможиров.

Добавив, что продолжит вести борьбу, используя различные онлайн-площадки, так как проблемы в Вологде остаются.
 

Тэги: Евгений Доможиров, оппозиция, эмиграция

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