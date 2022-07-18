Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля

18.07.2022 [Культура]

Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля.

– Идея фестиваля родилась неожиданно и также неожиданно привлекла интересных авторов. На одной сцене: Вологда, Череповец, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Звучит так, как-будто стоит пойти! – говорится в анонсе мероприятия.

Перед вологжанами выступят исполнители: Турбо Хтонь, Гафт, NMXO, Александр Смирнов, группы: «Замкнутый мир», «ХБС», «Я/Мы» и поэты: Аксана Халвицкая, Сопрано, Александр Пелевин, Юлия Порошина, Николай Розов и Кирилл Сивков.

Организаторы мероприятия: библиотеки Вологды и молодежный центр Горком35. 

Начало фестиваля 30 июля в 18:00 в скейт-парке «Яма» по адресу: Вологда, Мира, 17б.

Подробнее об участниках фестиваля можно узнать в группе организаторов в социальной сети.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.
 

Тэги: фестиваль, музыка, поэзия

ТОП НЕДЕЛИ

ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений

Похожие новости

Международный фестиваль кружева «Vita Lace» открылся в Вологде

В день открытия 250 мастериц участвуют в акции – они будут одновременно выплетать по выданным сколкам вензель первого российского императора и императорскую корону

786
0

Фестиваль сапсерфинга пройдет в Череповецком районе 14 августа

В программе: масс-старт заплыв на сап-досках для всех желающих и спортивный заплыв на скорость

663
0

Третий фестиваль «Том Сойер Фест» откроется в Вологде 14 июля

В этом сезоне волонтеры будут приводить в порядок здание Дома актера на Ленинградской, 4

720
0

Леща весом почти в два килограмма выловил житель Вологды в День рыбака

Фестиваль ко Дню рыбака – кубок телеканала «Диалоги о рыбалке» – прошел в Кириллове 9 июля

908
0

Гастрономический фестиваль «Морошка» проходит в Тотьме с 10 по 17 июля

Гостей ждут кулинарные мастер-классы и поединки, чаепития, завтраки на траве, интеллектуальные игры и перепевы

1129
0

Фестиваль сказителей «Спасительное слово доброй сказки» пройдет в Вологодской области

Проект нацелен на сохранение культуры и фольклора Нюксенского, Тотемского и Тарногского районов Вологодской области

911
0

Фестиваль вепсской национальной культуры «Древо жизни» пройдет в Вологодской области 9 июля

Мероприятие состоится в деревне Макарьевская сельского поселения Пяжозерское в Бабаевском районе

855
0

Опубликована программа фестиваля кружев «Vita Lace»

Фестиваль пройдет в Вологде с 14 по 17 июля

1377
0

Фестиваль «Народный травник» пройдет в усадьбе Хвалевское 23 июля

На этом мероприятии приветствуется цветочно-травяной дресс-код

1047
0

Камерный фестиваль современного искусства пройдет в Вологде 2 и 3 июля

В программе: актерский тренинг, перфолекции, перформансы, просмотр фильма и выставка малых форматов

961
0

Фестиваль рыбаков пройдет в Кириллове 9 июля

Сообщается, что в мероприятии примут участие более трех тысяч рыболовов-любителей и спортсменов

1188
0

В виде костюмированного шоу прошел первый фестиваль сапсерфинга в Череповце

115 участников вышли на дистанцию в карнавальных костюмах

1164
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля
В Тотемском музейном объединении стартовал волонтерский лагерь для стипендиатов Фонда Потанина
20 июля в Вологодской области протестируют систему оповещения
Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы
Показ восстановленного фильма «История гражданской войны» пройдет в Вологде
Под вопросом своевременное включение горячей воды в Южном районе Вологды
В Вологде служебная овчарка по кличке Центавр помогла найти пропавшего ребёнка
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

112
0
17.07.2022 [БлогоVO]

Российский импортозамещенный бензотриммер с символическим названием «Патриот Империал» сегодня развалился у меня в руках

596
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

731
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика