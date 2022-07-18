Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля.

– Идея фестиваля родилась неожиданно и также неожиданно привлекла интересных авторов. На одной сцене: Вологда, Череповец, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Звучит так, как-будто стоит пойти! – говорится в анонсе мероприятия.

Перед вологжанами выступят исполнители: Турбо Хтонь, Гафт, NMXO, Александр Смирнов, группы: «Замкнутый мир», «ХБС», «Я/Мы» и поэты: Аксана Халвицкая, Сопрано, Александр Пелевин, Юлия Порошина, Николай Розов и Кирилл Сивков.

Организаторы мероприятия: библиотеки Вологды и молодежный центр Горком35.

Начало фестиваля 30 июля в 18:00 в скейт-парке «Яма» по адресу: Вологда, Мира, 17б.

Подробнее об участниках фестиваля можно узнать в группе организаторов в социальной сети.

Вход свободный.

Возрастных ограничений нет.

