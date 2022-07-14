Бесплатные спортивные занятия проходят в новом скейт-парке «Яма» в Вологде

Бесплатные спортивные занятия для всех желающих проходят в новом скейт-парке «Яма» в Вологде.

В расписании на эту неделю: самокатинг, зумба, капоэйра и брейк-данс. Возрастных ограничений нет. Однако именно кататься по трамплинам в скейт-парке можно только детям старше 12 лет при условии наличия защитной экипировки.

За расписанием занятий можно следить в группе скейт-парка в социальной сети.

Ранее NewsVo рассказывал, что скейт-парк «Яма» открылся этим летом в Вологде по адресу: ул. Мира, 17б.

На строительство спортплощадки и благоустройство территории вокруг направлено около 39,5 млн рублей из городского бюджета. Диалог между представителями разных сообществ выстраивала Лаборатория городской среды.

Проектированием площадки занимались профессиональные конструкторские бюро.