В Тотемском музейном объединении стартовал волонтерский лагерь для стипендиатов Фонда Потанина

С 15 по 29 июля в Тотьме под эгидой «Дело — в людях!» пройдет волонтерский лагерь, организованный Фондом Потанина и Тотемским музейным объединением в партнерстве с администрацией Тотемского района. Лагерь проводится в рамках Школы Фонда — ежегодного события, в котором принимают участие победители стипендиального конкурса.

В Тотемском музейном объединении волонтерам предстоит участвовать в экспедиции по сбору этнографического материала и экологических проектах, а также работать на будущем музейном и туристском объекте «Дом купцов-меценатов Токаревых». При этом волонтерам предлагается принять участие не только в ремонтных работах, но и поразмышлять о том, каким должен стать дом Токаревых, как музейный и туристский объект, а также как точка притяжения для инициатив тотемских предпринимателей.

Кроме того, участники лагеря узнают о достопримечательностях тотемского края, разгадают загадку тотемских мореходов, смогут воочию увидеть «Соль земли русской», побывают на духовной родине поэта Николая Рубцова, а также ознакомятся с волонтерскими, экологическими и культурными проектами, реализуемыми в Тотемском районе.

Начальник отдела туризма и общественных проектов Администрации Тотемского муниципального района Артем Чернега: «Волонтерский лагерь — актуальный формат для Тотьмы. Развивая разные проектные направления на малой территории, каждый раз убеждаемся, что малое приводит большое. Мы благодарны Благотворительному фонду Владимира Потанина за своевременную помощь в сопровождении и усилении ряда тотемских проектов через формат вовлечения волонтеров из разных регионов России. Проведение волонтерского лагеря позволит мотивировать и местных жителей на новые свершения, и включить в уже реализуемые инициативы свежие компоненты. Думаю, особое значение это имеет в контексте сохранения подлинной среды малого исторического города».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Формат Школы, который мы предлагаем в этом году, отвечает на многочисленные запросы стипендиатов на деятельное участие. Один из самых лучших способов получить новые навыки и научиться лучше взаимодействовать друг с другом — попробовать сделать что-то полезное вместе. Надеемся, участники Школы Фонда 2022 получат ценный опыт, яркие впечатления, новых знания и знакомства».

Школа Фонда является площадкой для укрепления сообщества стипендиатов, развития их социальных компетенций и мягких навыков. В этом году Школа проходит в девятнадцатый раз и впервые в формате летних волонтерских лагерей на заповедных территориях и объектах культурного наследия России. Партнерами Школы 2022 года стали Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство» и Тотемское музейное объединение.