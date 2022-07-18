В Тотемском музейном объединении стартовал волонтерский лагерь для стипендиатов Фонда Потанина

18.07.2022 [Культура]

С 15 по 29 июля в Тотьме под эгидой «Дело — в людях!» пройдет волонтерский лагерь, организованный Фондом Потанина и Тотемским музейным объединением в партнерстве с администрацией Тотемского района. Лагерь проводится в рамках Школы Фонда — ежегодного события, в котором принимают участие победители стипендиального конкурса.

В Тотемском музейном объединении волонтерам предстоит участвовать в экспедиции по сбору этнографического материала и экологических проектах, а также работать на будущем музейном и туристском объекте «Дом купцов-меценатов Токаревых». При этом волонтерам предлагается принять участие не только в ремонтных работах, но и поразмышлять о том, каким должен стать дом Токаревых, как музейный и туристский объект, а также как точка притяжения для инициатив тотемских предпринимателей. 

Кроме того, участники лагеря узнают о достопримечательностях тотемского края, разгадают загадку тотемских мореходов, смогут воочию увидеть «Соль земли русской», побывают на духовной родине поэта Николая Рубцова, а также ознакомятся с волонтерскими, экологическими и культурными проектами, реализуемыми в Тотемском районе.

Начальник отдела туризма и общественных проектов Администрации Тотемского муниципального района Артем Чернега: «Волонтерский лагерь — актуальный формат для Тотьмы. Развивая разные проектные направления на малой территории, каждый раз убеждаемся, что малое приводит большое. Мы благодарны Благотворительному фонду Владимира Потанина за своевременную помощь в сопровождении и усилении ряда тотемских проектов через формат вовлечения волонтеров из разных регионов России. Проведение волонтерского лагеря позволит мотивировать и местных жителей на новые свершения, и включить в уже реализуемые инициативы свежие компоненты. Думаю, особое значение это имеет в контексте сохранения подлинной среды малого исторического города».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Формат Школы, который мы предлагаем в этом году, отвечает на многочисленные запросы стипендиатов на деятельное участие. Один из самых лучших способов получить новые навыки и научиться лучше взаимодействовать друг с другом — попробовать сделать что-то полезное вместе. Надеемся, участники Школы Фонда 2022 получат ценный опыт, яркие впечатления, новых знания и знакомства».

Школа Фонда является площадкой для укрепления сообщества стипендиатов, развития их социальных компетенций и мягких навыков. В этом году Школа проходит в девятнадцатый раз и впервые в формате летних волонтерских лагерей на заповедных территориях и объектах культурного наследия России. Партнерами Школы 2022 года стали Благотворительный просветительский фонд содействия сохранению природного и ассоциированного с природой культурного наследия «Заповедное посольство» и Тотемское музейное объединение.

Тэги: Тотьма, музеи, фонды, Фонд Потанина

ТОП НЕДЕЛИ

ОАО ЛХК «Череповецлес» остановило производство из-за отсутствия сбыта
Бешеная лиса покусала женщину в Вологодской области
В Череповце объявили имя новой «Мисс Северсталь»
Один человек погиб и двое пострадали в аварии под Вологдой
Охотников, которые обвинялись в убийстве беременной лосихи в Череповецком районе, полностью оправдали
В ходе спецоперации на территории Украины погиб житель Тарногского района
В Череповце полицейский застрелил агрессивную собаку
В Вологде арестовали 61-летнего мужчину по делу о фейках
Жители Череповца обнаружили у себя в городе воробья-альбиноса
Реку Вологду планируют очистить от донных отложений

Похожие новости

Градозащитный фестиваль Том Сойер Фест в Тотьме начал сезон 2022 года

В этом году волонтеры будут приводить в порядок дом купца Токарева

716
0

Гастрономический фестиваль «Морошка» проходит в Тотьме с 10 по 17 июля

Гостей ждут кулинарные мастер-классы и поединки, чаепития, завтраки на траве, интеллектуальные игры и перепевы

1129
0

64 письма поэта Николая Рубцова выкупили у частного лица сотрудники Тотемского музейного объединения

Вдова собирателя продала письма музею фактически за бесценок

874
0

Под Тотьмой возродят Кокоревский сад

Проект «Кокоревский сад: в гости к царице ночи» стал победителем в конкурсе Фонда президентских грантов

688
0

Новый Superjet 100 авиакомпании «Россия» получил имя «Тотьма»

Авиакомпания сообщает, что следует своей традиции присваивать воздушным судам названия выдающихся городов страны

1695
0

Масштабные археологические раскопки пройдут в Тотьме на месте старого солезавода

Работы будут проводиться на средства гранта фонда Владимира Потанина

939
0

Документальный фильм Фёклы Толстой о музеях Тотьмы вышел на телеканале «Культура»

«Городок Тотьма в Вологодской области не так хорошо известен широкому зрителю, но для музейщиков – это важное место на карте России», – говорит журналист Фёкла Толстая

1543
0

Выставка современного искусства проходит в Тотьме

В экспозиции представлены арт-объекты – светильники необычной формы из вторсырья, созданные местными жителями

1058
0

Из-за роста цен на стройматериалы в Тотьме дополнительно собирают средства на ремонт храма Рождества Христова

Этот храм, построенный в стиле тотемского барокко, является визитной карточкой районного центра

1072
0

Находки археологов в Тотьме оказались старше местных церквей

В ходе раскопок на месте, где раньше веками добывали соль, найдены части старинных инженерных сооружений

2749
0

Модельная библиотека открылась в Тотьме

Теперь это не просто библиотека, а многофункциональное общественное пространство

951
0

Экскурсия «На раскопки к археологам» пройдёт в Тотьме 3 октября

Это возможность посетить раскопки старинного рассолопровода в Варницах

1029
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новый фестиваль современной поэзии и музыки «Типа фест» пройдет в Вологде 30 июля
В Тотемском музейном объединении стартовал волонтерский лагерь для стипендиатов Фонда Потанина
20 июля в Вологодской области протестируют систему оповещения
Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы
Показ восстановленного фильма «История гражданской войны» пройдет в Вологде
Под вопросом своевременное включение горячей воды в Южном районе Вологды
В Вологде служебная овчарка по кличке Центавр помогла найти пропавшего ребёнка
 
18.07.2022 [Общество]

Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

112
0
17.07.2022 [БлогоVO]

Российский импортозамещенный бензотриммер с символическим названием «Патриот Империал» сегодня развалился у меня в руках

596
0
12.07.2022 [Обзор Прессы]

Счастье по почте

731
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика