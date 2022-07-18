Рекламу под каблук: депутаты Госдумы рассматривают законопроект о создании единого оператора рекламы

В Госдуме в первом чтении рассмотрели законопроект о создании единого оператора для цифровой наружной рекламы. Как оказалось, проект не прошел экспертизу, его не хотят поддерживать депутаты, потому что уверены, что если закон будет принят, то это монополизирует рынок цифровых площадок для рекламы. А эксперты написали обращение с требованием отменить рассмотрение законопроекта.

Всех под каблук

В первом чтении 96 депутатов проголосовали против законопроекта.

Автор законопроекта депутат Артем Кирьянов. Основная идея законопроекта в том, что должен появиться единый оператор цифровых рекламных конструкций и объявлений. Эта организация, которая будет владеть конструкциями для размещения рекламы. Она же будет контролировать объявления физлиц в Интернете.

Артем Кирьянов

Законопроект предполагает, что электронные табло можно устанавливать и эксплуатировать только при условии, что используется информационная система единого оператора, социальную рекламу оператор вообще будет предварительно проверять на соответствие законодательству.

То же самое касается электронной рекламы на транспорте. Договор на ее размещение будет заключаться только на площадке оператора. Если же тот захочет использовать под табло государственный подвижной состав, контракт с ним заключается без конкурса на 30 лет.

В пояснительной записке говорится, что «Наиболее уязвимые сектора в информационной сфере — это наружная реклама на цифровых носителях, на транспорте и электронные доски с объявлениями, где физические лица размещают существенный массив информации, который может быть использован недружественными странами в целях нанесения ущерба Российской Федерации и российским юридическим и физическим лицам».

Именно угрозами информации из недружественных стран и пугают создатели законопроекта тех, кто против него. При этом на рассмотрении не было приведено ни одного примера того, как используются против страны рекламные площадки.

Многие участники рынка выступают против законопроекта, указывая на риски монополизации и повышения серьезности последствий взлома единого оператора. При этом в одном из крупнейших игроков ГК Russ Outdoor рисков монополизации не усматривают. Эта же компания считается главным претендентом на то, чтобы стать этим самым оператором.

На рынке наружной рекламы две компании, которые могут претендовать на статус такого оператора с учетом названных в законопроекте критериев, — ГК Russ Outdoor и Gallery, говорит руководитель All-billboards.ru Андрей Байдужий. На вопрос «Ъ» о том, будет ли ГК претендовать на статус единого оператора, в компании ответили: «Целесообразность участия будет рассмотрена после принятия законопроекта».

По данным одного из парламентариев, в Госдуме работает депутат, аффилированный с компанией «Russ Outdoor». Интервью, в котором сообщается эта информация опубликовано в МК.

В качества оправдания законопроекта Кирьянов во время своего выступления признал, что законопроект регулирует рынки и наружной рекламы, и классифайдов, последние находятся под иностранной юрисдикцией. И привел в пример Авито. При этом пример влияние не предоставил, кроме того, что частью компании владеют голландцы.

Законопроект вызвал много вопросов у депутатов Госдумы. Они также указали на риск монополизации рынка.

«Более позорного обсуждения закона я давно не видел», — заявил во время заседания первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

Оказалось также, что законопроект не был предметно обсужден на заседании комитета. Он не проходил экспертизу перед рассмотрением.

Депутаты указали на возникшую угрозу для существования 90% игроков рынка наружной рекламы. При этом ни от каких кибератак оператор не защитит. Наоборот, если его взломают, пострадает сразу весь рынок. В пресс-службе «Авито» добавили, что такие непродуманные инициативы могут разрушить интернет-отрасль, а необходимость такого регулирования непонятна.

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Рынок рекламы будет убит ради одного игрока

Представители отрасли наружной рекламы направили обращение председателю Совета Федераций Валентине Матвиенко, председателю Госдумы Вячеславу Володину, председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором попросили не допустить принятия соответствующего законопроекта в текущем виде.

Копии письма направлены также руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, председателю комитета ГД по экономической политике Максиму Топилину и сенатору от Санкт-Петербурга Андрею Кутепову.

Авторы письма считают, что в случае принятия законопроекта будет создана система, при которой единый оператор «получит право разместить свои цифровые рекламные конструкции на всех ключевых локациях в каждом субъекте федерации и установить монопольно высокую цену за размещение рекламы на них». «Таким образом, будут ликвидированы 90% федеральных и локальных участников рынка наружной рекламы, радикально сократятся рабочие места, снизятся возможности рекламодателей по размещению рекламы своей продукции».

Также авторы письма считают, что защита от кибератак является сомнительным оправданием законопроекта.

«Любая успешная кибератака сможет привести к единовременному размещению на всех экранах страны нежелательного контента, а устранение последствий кибератак будет осложняться географической и технологической спецификой. Появление единой сети станет целью номер один для хакеров со всего мира», — считают эксперты.

При этом действующее законодательство итак «предусматривает полный контроль государства за размещаемой информацией» и регулирует все нарушения на рынке.

«Создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию», которая является действующим участником рынка, уверены представители рекламного рынка.

Кроме того, авторы обращения отмечают, что принятие законопроекта повлечет «сокращение поступлений в региональные бюджеты за пользование землей и ухудшит возможность региональной власти финансировать социально-значимые проекты». Кроме того, регионы лишатся права «самостоятельно планировать схемы размещения рекламных конструкций», поскольку коммерческая организация будет «вмешиваться в полномочия органов власти по формированию облика городов».

«Очередная встряска правового регулирования в отрасли делает бизнес по развитию наружной рекламы инвестиционно непривлекательным и наносит непоправимый удар по сотням отечественных компаний», — заявили авторы открытого письма. Они уверены, что в условиях новых экономических реалий это больно ударит по рынку, который итак страдает.

«До сегодняшнего дня — при текущем законодательством регулировании — на рынке цифровой наружной рекламы не было ни одного случая вывода на цифровые рекламные конструкции контента, содержащего недостоверную информацию, угрожающую интересам национальной безопасности. Хотя именно этот риск авторы законопроекта приводят в качестве основного аргумента в пользу изменения системы регулирования отрасли, которое на самом деле, наоборот, эти риски создаст», — поясняют эксперты.

В открытом письме отмечается, что законопроект затрагивает отрасль, не подпадающую под регулирование законодательства о рекламе — единый оператор будет контролировать размещение объявлений частных лиц в интернете, «полностью перераспределяя данный рынок в пользу нового игрока» и «лишая таким образом существующих представителей данной индустрии своего бизнеса».

Обращение подписали члены Ассоциации операторов наружной рекламы Санкт-Петербурга, Ассоциации операторов Приморья, руководители и владельцы десятков компаний в сфере наружной рекламы, производители программного обеспечения и сопутствующих сервисов, владельцы медиафасадов и оборудования. Призыв не принимать закон в такой редакции поддержали компании со всей страны, такие как Gallery, медиагруппы «РИМ», «ДРИМ», «Восток-Медиа», «Дизайн-мастер», «СанлайтАутдор», «Норд Стар», «Сити Скрин», всего более 50 подписей.