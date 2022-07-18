В Вологде служебная овчарка по кличке Центавр помогла найти пропавшего ребёнка

18.07.2022 [Общество]

В Вологде полицейский-кинолог Леонид Антонов и служебная овчарка по кличке Центавр помогли найти пропавшего мальчика.

О пропаже ребёнка заявила его мать. Женщина рассказала, что гуляла с сыном во дворе дома на улице Петрозаводской. В какой-то момент она отвлеклась, а сын исчез.

«В ходе обследования дворовых территорий собака взяла запаховый след и привела правоохранителей в ближайший парк, где и был обнаружен пропавший мальчик», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

«Потеряшка» рассказал полицейским, что незнакомые дети позвали его играть, а он забыл сказать об этом матери и ушёл.

Ранее NewsVO сообщал, что Центавр помог найти подозреваемого в краже телефона.

Тэги: потерялся ребенок, полицейский пес, потеряшки

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